Autor mais jovem da Editora da Universidade de Caxias lança o seu primeiro livro em março 

Arthur Pansera Einhardt, de apenas 11 anos, é o autor mais jovem da Editora da Universidade de Caxias do Sul (Educs). Divulgação / Divulgação

A Editora da Universidade de Caxias (Educs) lançará o livro Aves do Sul do Brasil, do autor Arthur Pansera Einhardt, de apenas 11 anos, no dia 11 de março, a partir das 18h, na Livraria da UCS (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1.130, no bairro Petrópolis).

Estudante do 6º ano, desde pequeno Arthur cultiva uma grande paixão pelas aves. Além de adorar ler, gosta de estar em contato com a natureza, ambiente onde encontra inspiração para observar, fotografar e estudar diferentes espécies. Foi justamente essa paixão que o levou a escrever seu primeiro livro, Aves do Sul do Brasil, tornando-se o autor mais jovem da Educs.

O livro retrata algumas aves do Rio Grande do Sul, contando sobre hábitos, habitats, características, peso, tamanho e estado de conservação, que indica se uma espécie animal ou vegetal está ameaçada de extinção em seu habitat natural.

Arthur conta que a criação do livro surgiu como uma brincadeira, no qual escrevia sobre os animais do Rio Grande do Sul e acabou escolhendo as aves.

— Com o incentivo da minha mãe, comecei a escrever, e com a ajuda do meu pai, comecei a observar as aves em parques para me inspirar — conta Arthur.

O jovem autor conta que a chegada até a editora começou em um passeio ao Zoológico da UCS, onde encontraram um lagarto machucado que estava em uma posição não favorável para sua recuperação. O veterinário responsável pelo zoológico, Gabriel Guerreiro Fiamenghi, que é o outro autor do livro, também estava lá explicando sobre a importância do lagarto.

— Assim que ele terminou de falar, decidi conversar e contar sobre o livro que eu estava fazendo. Ele se ofereceu para fazer a correção científica do livro e nos auxiliar com a editora da universidade. Aproveitando, quero agradecê-lo pela ajuda e tempo dedicado a esse projeto — diz.

Para Arthur, a expectativa com a publicação do livro é alcançar o maior número de pessoas e, principalmente, incentivar o público infantil a ler e escrever. Pensando no futuro, ele conta que já têm em mente um segundo livro, que conterá fotos. Além disso, pretende estudar Biologia e se especializar em Ornitologia, ramo da zoologia dedicado ao estudo científico das aves.

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