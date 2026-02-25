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Autor mais jovem da Editora da Universidade de Caxias lança o seu primeiro livro em março 

Aos 11 anos, Arthur Pansera Einhardt escreveu "Aves do Sul do Brasil", cuja sessão de autógrafos ocorre no dia 11 de março, na Livraria da UCS

Camila de Oliveira

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