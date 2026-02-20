Cultura e Lazer

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Artistas locais e regionais vão dividir cachê de R$600 mil arrecadados pela Festa da Uva por meio de leis de incentivo

Apresentações de música, dança e teatro ocorrem nos corredores e palcos espalhados pelos Pavilhões

Pedro Zanrosso

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