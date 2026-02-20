Artistas locais e regionais vão dividir cachê de R$600 mil arrecadados pela Festa da Uva por meio de leis de incentivo

Não é só de shows com artistas de reconhecimento nacional que se faz uma Festa da Uva. Tradicionalmente o maior evento de Caxias do Sul convida aos palcos atrações locais de música, dança e teatro para animar o público com a cultura produzida aqui.
Com verba arrecadada por meio de leis de incentivo à cultura, a Festa da Uva se torna então uma espécie de produtora de artistas locais. Nesse ano o evento conta com R$ 600 mil para dividir entre as mais de 120 atrações que se apresentarão até o dia 8 de março.
Entre elas estão shows de folclore, comédia, música tradicionalista e apresentações itinerantes como as proporcionadas pelos atores do Grupo Ueba, que desde sua fundação, em 2004, marca presença na grande festa de Caxias.
Um de seus fundadores, Jonas Picolli começou ainda antes, em 1994 e faz parte da seleção que ajuda a construir a personalidade da festa. Nessa edição o grupo apresenta o espetáculo O Cavaleiro e o Dragão do Tempo.
— Se for da nossa vontade, sempre que tiver Festa da Uva estaremos lá. É uma festa cultural que se torna uma produtora de artistas locais, tem quem nunca tenha se apresentado e o evento é uma oportunidade. A festa funciona como vitrine para outros contratantes, ajuda no caixa dos artistas em um período de agenda mais vazia e valoriza quem é daqui — lista Picolli.
Desde que começou tocar instrumentos de sopro, aos 14 anos, Beto Scopel, 45, participa das edições de Festa da Uva. Nesse ano, o quarteto New Orleans participa em todos os finais de semana para levar música instrumental aos corredores e espaço dos pavilhões. Serão quatro shows itinerantes que trocam o palco pelo chão e caminham com instrumentos ao lado dos visitantes.
Quem se apresenta no evento há tanto tempo passa a se sentir pertencente e à vontade para sugerir novos olhares e aproveitamentos da cultura local.
— É importante valorizar os artistas até porque a festa se utiliza de projetos de leis de incentivo. A festa tem uma força gigante, mas precisa trazer também a comunidade para ser protagonista, isso aconteceria decentralizando a programação e levando até os bairros. As pessoas querem participar, mas acabam se tornando coadjuvantes. O desfile por exemplo, já há alguns anos começa a ser pensado poucas semanas antes, então porque não começar um ano antes com oficinas de figurino e dança por meio de projetos que também ajudariam os artistas — questiona.
Para se apresentar na Festa da Uva é preciso se inscrever no chamamento público, geralmente divulgado no início do ano anterior a realização do evento. O pagamento é realizado por meio do montante captado pelas leis de incentivo e de acordo com a secretaria municipal da Cultura negociações precisam ser realizadas para adequar o orçamento aos cachês dos artistas.
— Eventualmente alguns valores são renegociados e outros infelizmente não podem ser contemplados ou pela não aceitação dos artistas ou dos valores estarem fora do que a festa compete, isso muda de ano pra ano porque depende de captação do Imposto de Renda pela lei federal e pelo ICMS da lei estadual — explica a secretária adjunta da Cultura Cristina Nora Calcagnotto.
As edições da Festa da Uva possibilitam novas montagens de apresentações, pensadas para o evento e que marcam as carreiras dos artistas. Em 2026, Odelta Simonetti apresenta, na linguagem da palhaçaria, o pocket-show Cucanha Clown em referência à terra prometida aos imigrantes italianos onde salames e queijos nasceriam em árvores.
A história se inspira nas mulheres empreendedoras como Gigia Bandera e Elisa Tramontina e apresenta uma vendedora ambulante que chega na Praça de Alimentação oferecendo seus produtos.
— Eu me sinto estimulada como artista a desenvolver um trabalho que esteja dentro da minha linguagem e que converse com o contexto da festa. É um desafio muito bacana nos inserirmos dentro desse cenário artístico. Já trabalhei como coordenadora de alas no desfile, esse ano também vou desfilar, então a Festa da Uva é um grande momento. É a oportunidade de mostrar que a cidade não é só um polo de indústria e comércio, mas também de cultura.
A carreira consolidada do músico e compositor Valdir Verona também conversa com a Festa da Uva e marca presença sempre que pode:
— Acho que o município tem a obrigação de chamar artistas locais, porque são vozes e manifestações culturais da nossa terra. Cada vez que subimos ao palco é uma história, a estrutura também evolui a cada edição e a Festa da Uva costuma abrir a programação do ano.
Além das atrações itinerantes que se apresentam em meio aos Pavilhões, as apresentações dos artistas locais e regionais podem ser conferidas na Vila dos Distritos e na Praça de Alimentação, no Pavilhão 2.
Programe-se
Veja a seguir a programação cultural do primeiro final de semana de Festa da Uva. Para assistir a esses shows e espetáculos não é necessário pagar ingresso extra, como ocorre no caso dos shows nacionais.
Sábado (21)
10h - Abertura do Parque de Exposições da Festa Nacional da Uva
14h e 16h - Visita Guiada e gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral - saída do Pórtico de entrada
15h e 18h - Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência
17h - Jogos Coloniais no Palco da Experiência
Atrações Itinerantes
Atração Itinerante cultural Performance Artística Os Imigrantes & O Laçador
11h - Atração Itinerante cultural Quarteto New Orleans
14h - Atração Itinerante cultural GentEncena
16h - Atração Itinerante cultural Trupe de Maricas
18h - Atração Itinerante cultural CIA Uerê
Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 02
11h - CTG Laço da Amizade
12h - Grupo de Canto Vozes do Sul
13h30min - Dan Ferretti e Banda
15h - Grupo de Teatro Ueba com a peça "O Cavaleiro e o Dragão do Tempo"
16h30min - Valdir Verona
18h - Espedito Abrahão & Os Campeiros
19h30min - CTG Pampa do Rio Grande
20h30min - Musical JM
Palco Vila dos Distritos
14h - Grupo de Canto Vozes do Sul
15h30min - Valdir Verona
19h - Imigrantes de Caxias do Sul
20h - Espedito Abrahão
Domingo (22)
10h - Abertura do Parque de Exposições
14h e 16h - Visita Guiada e gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral - saída do Pórtico de entrada
15h e 18h - Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência
16h - Desfile Cênico Musical na Rua Sinimbu
17h - Jogos Coloniais no Palco da Experiência
Atrações Itinerantes
Atração Itinerante cultural Performance Artística Os Imigrantes & O Laçador
11h - Atração Itinerante cultural "As Nonas da Festa"
14h - Atração Itinerante cultural Quarteto New Orleans
16h - Atração Itinerante cultural Cia Garagem de Teatro
18h - Atração Itinerante cultural Circus Magic Show
19h - Atração Itinerante cultural Cia Uerê
20h - Atração Itinerante cultural Elas Elfas
Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 02
11h - CTG Os Carreteiros
12h - Rafael Gubert e Éder Bergozza
14h - Os Bertussi
16h30min - Guri de Uruguaiana
18h - Tita e Rafa
19h30min - Felice Personne