Artistas locais e regionais vão dividir cachê de R$600 mil arrecadados pela Festa da Uva por meio de leis de incentivo

Nesse ano, o quarteto New Orleans participa em todos os finais de semana para levar música instrumental aos corredores e espaço dos Pavilhões. Ronei Rodrigues / Divulgação

Não é só de shows com artistas de reconhecimento nacional que se faz uma Festa da Uva. Tradicionalmente o maior evento de Caxias do Sul convida aos palcos atrações locais de música, dança e teatro para animar o público com a cultura produzida aqui.

Com verba arrecadada por meio de leis de incentivo à cultura, a Festa da Uva se torna então uma espécie de produtora de artistas locais. Nesse ano o evento conta com R$ 600 mil para dividir entre as mais de 120 atrações que se apresentarão até o dia 8 de março.

Entre elas estão shows de folclore, comédia, música tradicionalista e apresentações itinerantes como as proporcionadas pelos atores do Grupo Ueba, que desde sua fundação, em 2004, marca presença na grande festa de Caxias.

Um de seus fundadores, Jonas Picolli começou ainda antes, em 1994 e faz parte da seleção que ajuda a construir a personalidade da festa. Nessa edição o grupo apresenta o espetáculo O Cavaleiro e o Dragão do Tempo.

— Se for da nossa vontade, sempre que tiver Festa da Uva estaremos lá. É uma festa cultural que se torna uma produtora de artistas locais, tem quem nunca tenha se apresentado e o evento é uma oportunidade. A festa funciona como vitrine para outros contratantes, ajuda no caixa dos artistas em um período de agenda mais vazia e valoriza quem é daqui — lista Picolli.

Desde que começou tocar instrumentos de sopro, aos 14 anos, Beto Scopel, 45, participa das edições de Festa da Uva. Nesse ano, o quarteto New Orleans participa em todos os finais de semana para levar música instrumental aos corredores e espaço dos pavilhões. Serão quatro shows itinerantes que trocam o palco pelo chão e caminham com instrumentos ao lado dos visitantes.

Quem se apresenta no evento há tanto tempo passa a se sentir pertencente e à vontade para sugerir novos olhares e aproveitamentos da cultura local.

— É importante valorizar os artistas até porque a festa se utiliza de projetos de leis de incentivo. A festa tem uma força gigante, mas precisa trazer também a comunidade para ser protagonista, isso aconteceria decentralizando a programação e levando até os bairros. As pessoas querem participar, mas acabam se tornando coadjuvantes. O desfile por exemplo, já há alguns anos começa a ser pensado poucas semanas antes, então porque não começar um ano antes com oficinas de figurino e dança por meio de projetos que também ajudariam os artistas — questiona.

Para se apresentar na Festa da Uva é preciso se inscrever no chamamento público, geralmente divulgado no início do ano anterior a realização do evento. O pagamento é realizado por meio do montante captado pelas leis de incentivo e de acordo com a secretaria municipal da Cultura negociações precisam ser realizadas para adequar o orçamento aos cachês dos artistas.

— Eventualmente alguns valores são renegociados e outros infelizmente não podem ser contemplados ou pela não aceitação dos artistas ou dos valores estarem fora do que a festa compete, isso muda de ano pra ano porque depende de captação do Imposto de Renda pela lei federal e pelo ICMS da lei estadual — explica a secretária adjunta da Cultura Cristina Nora Calcagnotto.

A diretora e atriz Odelta Simonetti apresenta nesta edição da festa um espetáculo em linguagem de palhaçaria, o pocket-show 'Cucanha Clown'. Neli Alvanoz / Divulgação

As edições da Festa da Uva possibilitam novas montagens de apresentações, pensadas para o evento e que marcam as carreiras dos artistas. Em 2026, Odelta Simonetti apresenta, na linguagem da palhaçaria, o pocket-show Cucanha Clown em referência à terra prometida aos imigrantes italianos onde salames e queijos nasceriam em árvores.

A história se inspira nas mulheres empreendedoras como Gigia Bandera e Elisa Tramontina e apresenta uma vendedora ambulante que chega na Praça de Alimentação oferecendo seus produtos.

— Eu me sinto estimulada como artista a desenvolver um trabalho que esteja dentro da minha linguagem e que converse com o contexto da festa. É um desafio muito bacana nos inserirmos dentro desse cenário artístico. Já trabalhei como coordenadora de alas no desfile, esse ano também vou desfilar, então a Festa da Uva é um grande momento. É a oportunidade de mostrar que a cidade não é só um polo de indústria e comércio, mas também de cultura.

O músico e compositor Valdir Verona é um dos destaques da programação de artistas locais na Festa da Uva. Antonio Valiente / Agencia RBS

A carreira consolidada do músico e compositor Valdir Verona também conversa com a Festa da Uva e marca presença sempre que pode:

— Acho que o município tem a obrigação de chamar artistas locais, porque são vozes e manifestações culturais da nossa terra. Cada vez que subimos ao palco é uma história, a estrutura também evolui a cada edição e a Festa da Uva costuma abrir a programação do ano.

Além das atrações itinerantes que se apresentam em meio aos Pavilhões, as apresentações dos artistas locais e regionais podem ser conferidas na Vila dos Distritos e na Praça de Alimentação, no Pavilhão 2.

O músico e compositor nativista Espedito Abrahão se apresenta neste sábado, nos Pavilhões da Festa da Uva. Leandro Araújo / Divulgação

Programe-se

Veja a seguir a programação cultural do primeiro final de semana de Festa da Uva. Para assistir a esses shows e espetáculos não é necessário pagar ingresso extra, como ocorre no caso dos shows nacionais.

Sábado (21)

10h - Abertura do Parque de Exposições da Festa Nacional da Uva

14h e 16h - Visita Guiada e gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral - saída do Pórtico de entrada

15h e 18h - Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência

17h - Jogos Coloniais no Palco da Experiência

Atrações Itinerantes

Atração Itinerante cultural Performance Artística Os Imigrantes & O Laçador

11h - Atração Itinerante cultural Quarteto New Orleans

14h - Atração Itinerante cultural GentEncena

16h - Atração Itinerante cultural Trupe de Maricas

18h - Atração Itinerante cultural CIA Uerê

Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 02

11h - CTG Laço da Amizade

12h - Grupo de Canto Vozes do Sul

13h30min - Dan Ferretti e Banda

15h - Grupo de Teatro Ueba com a peça "O Cavaleiro e o Dragão do Tempo"

16h30min - Valdir Verona

18h - Espedito Abrahão & Os Campeiros

19h30min - CTG Pampa do Rio Grande

20h30min - Musical JM

Palco Vila dos Distritos

14h - Grupo de Canto Vozes do Sul

15h30min - Valdir Verona

19h - Imigrantes de Caxias do Sul

20h - Espedito Abrahão

Os caxienses Rafael Gubert e Éder Bergozza se apresentam neste domingo na agenda de artistas locais da Festa da Uva. Divulgação / Divulgação

Domingo (22)

10h - Abertura do Parque de Exposições

14h e 16h - Visita Guiada e gratuita na Réplica de Caxias do Sul e no Parreiral - saída do Pórtico de entrada

15h e 18h - Pisa da Uva Dançante no Palco da Experiência

16h - Desfile Cênico Musical na Rua Sinimbu

17h - Jogos Coloniais no Palco da Experiência

Atrações Itinerantes

Atração Itinerante cultural Performance Artística Os Imigrantes & O Laçador

11h - Atração Itinerante cultural "As Nonas da Festa"

14h - Atração Itinerante cultural Quarteto New Orleans

16h - Atração Itinerante cultural Cia Garagem de Teatro

18h - Atração Itinerante cultural Circus Magic Show

19h - Atração Itinerante cultural Cia Uerê

20h - Atração Itinerante cultural Elas Elfas

Palco na Praça de Alimentação - Pavilhão 02

11h - CTG Os Carreteiros

12h - Rafael Gubert e Éder Bergozza

14h - Os Bertussi

16h30min - Guri de Uruguaiana

18h - Tita e Rafa