Armandinho e Raimundos levam reggae e hardcore para o palco da Festa da Uva no domingo, em Caxias

Armandinho promete um show "pra cima", sem roteiro e sentindo a energia do público. Duda Fortes / Agencia RBS

Quase um patrimônio do Rio Grande do Sul, o cantor gaúcho Armandinho retorna ao palco da Festa da Uva, neste domingo (1º), depois de sete anos, em um misto de boas memórias e promessa de sucessos. A noite promete ganhar ainda mais força com o rock irreverente da banda Raimundos.

Dono de sucessos como Sol Loiro, Casa do Sol, Reggae das Tramanda e Outra Vida, Armandinho passou pela Serra nos dois últimos anos: na Fenakiwi, em Farroupilha, e na All Need Master Hall, em Caxias.

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O show no palco do maior evento comunitário da Serra chega em um momento especial da carreira do regueiro: 2026 marca os 20 anos do famoso DVD Armandinho - Ao Vivo, que tem hits como Balanço da Rede, Desenho de Deus, Eu Juro e Ursinho de Dormir.

A promessa é de um show "pra cima", sem roteiro e sentindo a energia do público:

— Meu show nunca é igual. A gente sempre muda, não tem roteiro, não tem setlist. Eu trabalho que nem um DJ: vou tirando as músicas da manga de acordo com o comportamento do público. Quando o público dá uma baixada, eu tenho que ter algum hit para levantar de novo e assim vou jogando. Esse show que eu vou levar pra Caxias é um show de hits, de sucessos. Não tem erro — promete Armandinho.

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A relação com Caxias do Sul é descrita com carinho e vai além dos palcos, especialmente em boas memórias com amigos, nas antigas danceterias Incitatus e Quinta Estação.

— E como Armandinho e Banda foram shows inesquecíveis. A Festa da Uva, para mim, tem um ar de vida. Quando eu chego em Caxias do Sul, quando eu subo no palco da Festa da Uva, é como se eu reencontrasse vários capítulos lindos da minha vida — descreve.

A banda Raimundos celebra 30 anos em 2026. Reprodução / Redes Sociais

30 anos d'Os Raimundos

Com clássicos que marcaram os anos 1990 — como Mulher de Fases, A Mais Pedida e Quero Ver o Oco, a banda Raimundos também tem motivos para comemorar no palco caxiense. São 30 anos do grupo, marcados por uma turnê especial.

Outro motivo para celebrar é que o quarteto foi escolhido para abrir a maioria dos shows da banda norte-americana Guns N' Roses no Brasil, em abril.

A previsão é de que o primeiro show deste domingo seja da banda Raimundos e, após, sobe ao palco o cantor Armandinho. Contudo, a ordem das apresentações está sujeita a alteração. A abertura dos portões está prevista para as 16h30min. As apresentações devem iniciar duas horas depois, às 18h30min.

AGENDE-SE

O quê: show com Raimundos e Armandinho

show com Raimundos e Armandinho Quando: domingo (1º)

domingo (1º) Onde: Parque de Eventos da Festa da Uva

Parque de Eventos da Festa da Uva Quanto: ingressos partem de R$ 40 (arena) até R$ 196,65 (open bar), pelo site Minha Entrada.

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