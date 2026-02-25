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Armandinho e Raimundos levam reggae e hardcore para o palco da Festa da Uva no domingo, em Caxias

Portões abrem às 16h30min, com apresentações previstas para começarem duas horas depois. Ingressos ainda estão à venda, a partir de R$ 40

Alana Fernandes

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