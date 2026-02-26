Alunos do projeto Semente Conquista lançam documentário "Artesadiscos" nesta sexta-feira

Doze alunos de 13 a 16 anos do projeto social Sementa Conquista, encabeçado pelo DJ Hood, na Zona Sul de Caxias do Sul, elaboraram um documentário que será lançado ao público nesta sexta-feira (27), no Centro de Apoio e Desenvolvimento Integral 3d, às 20h.
O documentário Artesadiscos foi gravado nas oficinas de DJ do Manual ao Digital, ministradas pelo produtor cultural e educador social DJ Hood.
Nas aulas, os estudantes tiveram contato com equipamentos de DJ toca discos e com discos de vinil, além de confeccionarem toca discos artesanais com materiais reutilizáveis como CPU de computadores, aparelhos de DVDs, shapes de skate e latinhas de spray.
Além dos alunos, o documentário também tem a participação de Rodrigo Cettolin (DJ Cetolas), Felipe Borges (grafiteiro Eti Black) e Clovis Figueiredo (técnico de informática).
O projeto Semente Conquista existe desde julho de 2018 e acolhe crianças do Loteamento Conquista, onde vive Hood, um dos DJS veteranos da cena hip hop caxiense.
Confira o teaser oficial
Ficha técnica
- Direção geral: Rudimar Souza Camargo (DJ Hood)
- Roteiro: DJ Hood e Natália Brandão Maciel (aluna do projeto Semente Conquista)
- Gravação: Makaveli Filmes
- Financiamento: Fundo Social Sicredi Pioneira