Cultura e Lazer

Cultura
Notícia

Alunos do projeto Semente Conquista lançam documentário "Artesadiscos" nesta sexta-feira

Além dos alunos, o filme também tem a participação do DJ Cetolas, Grafiteiro Eti Black e Clovis Figueiredo 

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS