Alunos do projeto Semente Conquista lançam documentário "Artesadiscos" nesta sexta-feira

Doze alunos de 13 a 16 anos do projeto social Sementa Conquista, encabeçado pelo DJ Hood, na Zona Sul de Caxias do Sul, elaboraram um documentário que será lançado ao público nesta sexta-feira (27), no Centro de Apoio e Desenvolvimento Integral 3d, às 20h.

O documentário Artesadiscos foi gravado nas oficinas de DJ do Manual ao Digital, ministradas pelo produtor cultural e educador social DJ Hood.

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Nas aulas, os estudantes tiveram contato com equipamentos de DJ toca discos e com discos de vinil, além de confeccionarem toca discos artesanais com materiais reutilizáveis como CPU de computadores, aparelhos de DVDs, shapes de skate e latinhas de spray.

Além dos alunos, o documentário também tem a participação de Rodrigo Cettolin (DJ Cetolas), Felipe Borges (grafiteiro Eti Black) e Clovis Figueiredo (técnico de informática).

O projeto Semente Conquista existe desde julho de 2018 e acolhe crianças do Loteamento Conquista, onde vive Hood, um dos DJS veteranos da cena hip hop caxiense.

Confira o teaser oficial

Ficha técnica