15ª Fecouva e 5ª Festa do Moranguinho começam nesta sexta-feira em Otávio Rocha; confira a programação

Nesta sexta-feira (20), Otávio Rocha recebe mais uma edição da Fecouva e da Festa do Moranguinho.

A festa, que tem como soberanas a rainha Maísa Molon e as princesas Tainara Molon e Karina Calgaro, ocorrerá em dois fins de semana, nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro e 27, 28 de fevereiro e 1º de março, no Largo da Igreja Matriz.