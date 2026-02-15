15ª Fecouva e 5ª Festa do Moranguinho começam nesta sexta-feira em Otávio Rocha; confira a programação

Nesta sexta-feira (20), Otávio Rocha recebe mais uma edição da Fecouva e da Festa do Moranguinho.
A festa, que tem como soberanas a rainha Maísa Molon e as princesas Tainara Molon e Karina Calgaro, ocorrerá em dois fins de semana, nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro e 27, 28 de fevereiro e 1º de março, no Largo da Igreja Matriz.
As atividades, com exceção dos almoços e jantares, são gratuitas.
Confira a programação:
Sexta-feira, dia 20 de fevereiro
- 18h - Missa '60 anos da Fecouva e da Igreja'
- 18h - Protocolo de abertura da Fecouva
- 19h30 - Apresentação do Coral dos Canarinhos de Flores da Cunha
- Lançamento do Livro 'Fecouva – 60 anos'
- 20h - Jantar com menarosto
- 21h - Show com Grupo Ricordi
- 22h - Show com Bruno & Breno
Sábado, dia 21 de fevereiro
- 10h - Abertura do parque
- 11h - Lançamento do Vinho das Soberanas 2022
- 12h - Almoço típico italiano
- 14h - Passeio turístico de dindinho
- 14h - Curso de degustação (Cantina do Toni e Uvas Molon)
- 15h - Apresentação da Banda Marcial da Escola Francisco Zilli e escolas de dança
- 15h - Passeio turístico de dindinho
- 16h - Passeio turístico de dindinho
- 18h - Missa paroquial
- 19h - Apresentação do Coral Municipal e do Coral Nova Trento
- 19h - Jantar com bife e bucho
- 19h30 - Show com Maurício e os Imaginários
- 21h - Show com Acústicos & Valvulados
Domingo, dia 22 de fevereiro
- 7h30 - 2ª Rústica Fecouva
- 8h30 - 3º Passeio Ciclístico da Fecouva
- 10h - Abertura do Parque e Missa Paroquial
- 11h - Passeio turístico de dindinho
- 11h30 - Espetáculo com o Grupo Vocal Tramavoz
- 12h - Almoço com menarosto
- 14h - Passeio turístico de dindinho
- 15h - Desfile de carros alegóricos
- 17h - Olimpíadas coloniais
- 18h - Show com a Banda Florentina
Passeios de dindinho pelos pontos turísticos
- Sábados: 14h, 15h e 16h
- Domingos: 11h, 14h, 15h e 16h
Sexta-feira, dia 27 de fevereiro
- 18h - Abertura do parque
- 19h - Espetáculo com o Grupo Miseri Coloni
- 20h - Jantar com menarosto
- 20h30 - Show com Maicon & Pontel
- 22h - Show com a Banda Rosa's
Sábado, dia 28 de fevereiro
- 10h - Abertura do parque
- 12h - Almoço típico italiano
- 14h - Passeio turístico de dindinho
- 15h - Curso de degustação (Cantina do Toni e Uvas Molon)
- 15h - Passeio turístico de dindinho
- 16h - Passeio turístico de dindinho
- 16h30 - Show com Doca Ferreira
- 18h - Missa Paroquial
- 19h - Jantar com Bife e Bucho
- 19h - Apresentação com Tenor Giovanni Marquezeli
- 21h - Show com The Beatles no Acordeon
- 22h30 - Show com DJ Kaillou
Domingo, dia 1° de março
- 9h - Abertura do parque e Missa Paroquial
- 10h - Desfile de carros alegóricos
- 12h - Almoço com menarosto
- 12h às 18h - Inauguração da Praça Nacional da Uva
- Festival do Suco de Uva
- 13h - Oficina com Marcello Caminha
- 14h - Show com Marcello Caminha
- 14h - Passeio turístico de dindinho
- 15h - Passeio turístico de dindinho
- 16h - Apresentação da Orquestra Municipal de São Vendelino
- 16h - Passeio turístico de dindinho
- 17h - Show com Tainã Kalmon
- 18h - Pisa de uvas pelas soberanas
- 18h30 - Cerimônia de encerramento
- 19h - Show de encerramento