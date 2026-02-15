Cultura e Lazer

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Notícia

15ª Fecouva e 5ª Festa do Moranguinho começam nesta sexta-feira em Otávio Rocha; confira a programação

Evento ocorre até dia 1º de março, sempre nas sextas, sábados e domingos

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