Museus de Caxias do Sul terão horários ampliados durante a Festa da Uva 2026

A Secretaria Municipal da Cultura irá ampliar os horários de visitação dos museus de Caxias do Sul durante a Festa Nacional da Uva 2026, que ocorre de 19 de fevereiro a 8 de março. Todos os espaços também irão oferecer visitas mediadas por profissionais da SMC.

O Museu Ambiência Casa de Pedra e o Museu Municipal Maria Clary Frigeri Horn abrirão de terça a domingo, das 9h às 17h.

Já o Memorial Atelier Zambelli, o Museu da Uva e do Vinho Primo Slomp e o Museu da Festa da Uva, todos localizados no Parque de Eventos da Festa da Uva, abrirão das 14h às 20h, de segunda a segunda.