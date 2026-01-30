Juventino Dal Bó e Rodrigo Gomes inauguram a exposição "Mensagens de Náufragos", nesta sexta, em Caxias

Rodrigo Gomes (E) e Juventino Dal Bó expõem suas obras no Centro de Cultura Ordovás. Porthus Junior / Agencia RBS

A Unidade de Artes Visuais, da Secretaria Municipal da Cultura, abre oficialmente o calendário expositivo de 2026 nesta sexta-feira (30), com a inauguração de Mensagens de Náufragos, na Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás. A mostra reúne o veterano Juventino Dal Bó, 73, e o estreante Rodrigo Gomes, 30, dois artistas de gerações distintas, que se encontram na arte de recompor o mundo a partir de fragmentos e propõem narrativas visuais construídas entre os gestos do corte, do encaixe e da recombinação de materiais.

Com mais de quatro décadas de trajetória, Juventino apresenta assemblages que reorganizam memórias em pequenas arquiteturas do tempo, feitas de madeiras, tecidos e objetos diversos. Rodrigo Gomes, por sua vez, transita entre o manual e o digital, reunindo imagens, fotografias, símbolos e referências visuais para criar colagens que dão forma a universos possíveis em meio ao caos contemporâneo.

— Todos somos náufragos, vivendo à deriva, no planeta Terra. Conviver com nossos semelhantes, cuidar do planeta que é nossa casa e nos preocupar com as grandes questões do nosso tempo são inquietações que atravessam esta exposição. Ao mesmo tempo, trata-se também de um jogo com imagens, em que a junção de objetos fora de uso, com imagens díspares, gera leituras intrigantes e transmite mensagens individualizadas a cada espectador — comenta o artista e historiador.

Para Rodrigo, que assina sua primeira exposição, Mensagens… é o resultado de uma ideia que amadureceu ao longo do tempo, construída a partir do diálogo e da convivência entre dois amigos unidos pelo interesse comum por contar histórias através de objetos:

— Sempre há mensagens que navegam em silêncio por um tempo e só nos alcançam quando estamos prontos para decifrá-las. Esta mostra é um convite para que o público encontre, nas nossas obras, um reflexo das suas próprias buscas. Como nós costumamos dizer, este trabalho é como um baú de achados, feito de memórias e fragmentos. Que o tempo seja gentil com as relíquias deste nosso naufrágio compartilhado.

Com curadoria de Christian de Lima, Mensagens de Náufragos pode ser visitada até 1º de março. A mostra conta com audiodescrição da galeria e da exposição, além de apresentação conceitual com intérprete de Libras.

