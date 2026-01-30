Cultura e Lazer

Juventino Dal Bó e Rodrigo Gomes inauguram a exposição "Mensagens de Náufragos", nesta sexta, em Caxias

Abertura dá início ao calendário expositivo de 2026 no Centro de Cultura Ordovás. Visita guiada ocorre nesta sexta-feira (30), a partir das 19h 

Andrei Andrade

