Festa do Figo começa neste final de semana, em Nova Petrópolis

Trio de soberanas da Festa do Figo, em Nova Petrópolis Mauro Stoffel / Divulgação

A 51ª edição da Festa do Figo, em Nova Petrópolis, acontece neste sábado (31) e domingo (1º), na Sociedade Cultural e Esportiva de Linha Brasil. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

O evento integra a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha e contará com feira de expositores, atrações culturais, festival de bandas, produtos coloniais, feira de máquinas agrícolas e almoço típico. O almoço, servido nos dois dias, terá churrasco à mesa e acompanhamentos, a R$ 65.

Nesta edição, o destaque é o Pedal da Festa do Figo, realizado pela primeira vez. O ponto de encontro será na Sociedade Cultural e Esportiva de Linha Brasil, às 7h30, com café da manhã e largada prevista para as 9h. O percurso será pela ERS-235, em um trajeto de 25 km. As inscrições estão disponíveis no site.

Confira a programação completa:

31 de janeiro – Sábado

10h30 – Abertura oficial

12h – Início do almoço

14h – Premiação dos expositores

PALCO EXTERNO

15h – Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Sonnenschein

16h – Cleiton Borges e Banda

19h – Acústico Jorge Flores

1º de fevereiro – Domingo

9h – Pedal da Festa do Figo

10h – Culto Ecumênico

11h15 – Início do almoço

14h – Início do Festival de Bandas

PALCO EXTERNO

Tchê Guri

Banda Bom de Baile

PALCO INTERNO