Festa do Figo começa neste final de semana, em Nova Petrópolis

A 51ª edição da Festa do Figo, em Nova Petrópolis, acontece neste sábado (31) e domingo (1º), na Sociedade Cultural e Esportiva de Linha Brasil. A entrada e o estacionamento são gratuitos.
O evento integra a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha e contará com feira de expositores, atrações culturais, festival de bandas, produtos coloniais, feira de máquinas agrícolas e almoço típico. O almoço, servido nos dois dias, terá churrasco à mesa e acompanhamentos, a R$ 65.
Nesta edição, o destaque é o Pedal da Festa do Figo, realizado pela primeira vez. O ponto de encontro será na Sociedade Cultural e Esportiva de Linha Brasil, às 7h30, com café da manhã e largada prevista para as 9h. O percurso será pela ERS-235, em um trajeto de 25 km. As inscrições estão disponíveis no site.
Confira a programação completa:
31 de janeiro – Sábado
- 10h30 – Abertura oficial
- 12h – Início do almoço
- 14h – Premiação dos expositores
PALCO EXTERNO
- 15h – Apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Sonnenschein
- 16h – Cleiton Borges e Banda
- 19h – Acústico Jorge Flores
1º de fevereiro – Domingo
- 9h – Pedal da Festa do Figo
- 10h – Culto Ecumênico
- 11h15 – Início do almoço
- 14h – Início do Festival de Bandas
PALCO EXTERNO
- Tchê Guri
- Banda Bom de Baile
PALCO INTERNO
- Banda 10
- Rogério Magrão e Banda