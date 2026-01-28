Entre o erudito e o popular: concerto da Orquestra de Sopros celebra trilhas sonoras e a cultura brasileira

Dando boas-vindas ao mês de fevereiro, a Orquestra Municipal de Sopros apresenta três concertos Caxias do Som – Verão. Neste domingo (1º), o primeiro espetáculo da série será realizado na Praça da Estação Férrea, às 17h30min. Intitulado Trilhas e Tradições: um passeio musical, o concerto é gratuito e aberto ao público.
No espetáculo sob a regência e direção artística de Gilberto Salvagni, o público pode esperar uma experiência rica em contrastes e detalhes.
— Acredito que o público poderá experimentar duas emoções principais: a emoção do reconhecimento da cultura local e a emoção das grandes trilhas sonoras do cinema tocadas ao vivo, despertando memórias afetivas — conta o regente.
Além da Orquestra de Sopros, o espetáculo contará com a participação da solista Elisier Palhano Leme, no clarinete, interpretando as obras Barra do Ribeiro e Merceditas.
O programa começa sua trajetória musical pelo Brasil, segue para a Itália, passa pela Europa Central e retorna ao sul do Brasil com obras que valorizam ritmos regionais e a identidade musical gaúcha. Na segunda parte, a Orquestra de Sopros explora a música popular e as trilhas de filmes, tocando sucessos de bandas como Queen e The Beatles, além de temas de produções cinematográficas como Tom & Jerry e Star Wars.
— Nesse espetáculo, o público encontra a diversidade musical possível para uma orquestra de sopros, que vai desde tradições locais até grandes trilhas sonoras universais — destaca Gilberto Salvagni.
A série de concertos Caxias do Som - Verão terá mais duas apresentações nos dias 22 de fevereiro e 1º de março, com locais a definir.
Programe-se
- O quê: Trilhas e Tradições: um passeio musical, com a Orquestra Municipal de Sopros.
- Quando: domingo (1º), às 17h30min.
- Onde: Praça da Estação Férrea (Rua Dr. Augusto Pestana, ao lado do Monumento dos 150 anos da Imigração Italiana).
- Quanto: entrada franca.