Entre o erudito e o popular: concerto da Orquestra de Sopros celebra trilhas sonoras e a cultura brasileira

Orquestra Municipal de Sopros, se apresenta neste domingo (1º) Marina Bastos / Divulgação

Dando boas-vindas ao mês de fevereiro, a Orquestra Municipal de Sopros apresenta três concertos Caxias do Som – Verão. Neste domingo (1º), o primeiro espetáculo da série será realizado na Praça da Estação Férrea, às 17h30min. Intitulado Trilhas e Tradições: um passeio musical, o concerto é gratuito e aberto ao público.

No espetáculo sob a regência e direção artística de Gilberto Salvagni, o público pode esperar uma experiência rica em contrastes e detalhes.

— Acredito que o público poderá experimentar duas emoções principais: a emoção do reconhecimento da cultura local e a emoção das grandes trilhas sonoras do cinema tocadas ao vivo, despertando memórias afetivas — conta o regente.

Além da Orquestra de Sopros, o espetáculo contará com a participação da solista Elisier Palhano Leme, no clarinete, interpretando as obras Barra do Ribeiro e Merceditas.

O programa começa sua trajetória musical pelo Brasil, segue para a Itália, passa pela Europa Central e retorna ao sul do Brasil com obras que valorizam ritmos regionais e a identidade musical gaúcha. Na segunda parte, a Orquestra de Sopros explora a música popular e as trilhas de filmes, tocando sucessos de bandas como Queen e The Beatles, além de temas de produções cinematográficas como Tom & Jerry e Star Wars.

— Nesse espetáculo, o público encontra a diversidade musical possível para uma orquestra de sopros, que vai desde tradições locais até grandes trilhas sonoras universais — destaca Gilberto Salvagni.

A série de concertos Caxias do Som - Verão terá mais duas apresentações nos dias 22 de fevereiro e 1º de março, com locais a definir.

Programe-se