Encontro entre a música erudita e o samba de Diogo Nogueira marca o primeiro final de semana do Gramado In Concert

As notas clássicas da música erudita vão ditar o ritmo na Região das Hortênsias pelos próximos nove dias. Isso, porque se inicia nesta sexta-feira (30) a 12ª edição do Gramado In Concert. O festival seguirá até o dia 7 de fevereiro com cerca de 40 atrações espalhadas pela cidade, em sua grande maioria gratuitas. Entre os principais nomes estão o sambista carioca Diogo Nogueira e o maestro João Carlos Martins.

A abertura oficial, na sexta, terá uma apresentação especial da Orquestra Sinfônica de Gramado, que leva ao palco a ópera O Empresário (Der Schauspieldirektor), de Wolfgang Amadeus Mozart. Escrita em 1786, a peça conta com adaptação, tradução e regência do maestro Leandro Serafim. A encenação tem direção cênica e atuação de Maurício Schneider, acompanhado por um elenco de solistas composto por Deize Nascimento, Raquel Fortes, Guilherme Roman, Francisco Amaral, Milena Padilha e Matheus Tomazelli.

— É uma opera muito bacana, Mozart a escreveu para criticar um pouco do cenário de opera da época, onde existiam algumas dificuldades em realizar uma ópera, e essa (peça) que ele escreveu, que é uma crítica, é também muito atual, e é incrível como as dificuldades se mantém ao longo dos séculos — explica Serafim.

Além da opereta, a programação da primeira noite reserva espaço para o virtuosismo instrumental. A jovem violinista gramadense Ana Luiza Benetti será a solista no Concerto para Violino em Sol Maior, de Haydn. O concerto de abertura também apresentará o Dueto para Clarinete e Contrabaixo, de Giovanni Bottesini. A execução ficará a cargo de dois professores do festival, o clarinetista Cristiano Alves e o contrabaixista Alexandre Ritter.

Fusão de estilos

Só que o primeiro final de semana ainda terá uma atração que promete encantar os presentes. Será uma união entre a música erudita da Orquestra Sinfônica de Gramado com o sambista Diogo Nogueira. Esse show terá a regência de Leandro Serafim, que explica que todos os arranjos foram compostos especialmente para a apresentação, que terá duração de 1h30min a 2h.

— É muito contrastante a uma apresentação normal do Diogo Nogueira, aonde ele vai com a banda, porque ali vamos ter uma grande orquestra acompanhando, estabelecendo esse diálogo, e para isso, todos os arranjos foram concebidos, ou seja, nunca alguém ouviu as músicas do Diogo sendo tocadas dessa maneira — revela Serafim.

O show levará sucessos consagrados da carreira de Diogo Nogueira, como Aquele Abraço, Espelho, O Meu Lugar, Pé na Areia, Alma Boêmia, Clareou e Sou Eu. Além do repertório autoral, o público poderá conferir releituras de grandes clássicos, como adianta o cantor:

— Cantar ao lado de músicos tão potentes é desafiador, aguça o nosso melhor lado como cantor. O público poderá esperar muito samba no pé, muita música popular brasileira, irei homenagear grandes mestres como Arlindo Cruz, Beth Carvalho, João Nogueira, entre outros, além dos meus maiores sucessos de carreira — conta Diogo Nogueira sobre a expectativa para o encontro.

Prestes a comemorar 20 anos de carreira, Diogo Nogueira sairá, em breve em turnê, e deve passar pelo Rio Grande do Sul. Ele já tem show marcado para o dia 20 de março no auditório Araújo Viana, em Porto Alegre.

— Estou comemorando 20 anos de carreira e sairei pelo Brasil com a nova turnê Infinito Samba que traduz essa minha jornada em uma experiência imersiva musical. A turnê é dirigida por Rafael Dragaud e traremos meu repertório com uma nova roupagem, canções inéditas e músicas que sempre tive o desejo de cantar no palco, mas nunca tive a oportunidade — finaliza Nogueira.

A apresentação de Diogo Nogueira é uma das únicas em que é cobrado ingresso para prestigiar — a outra é a do maestro João Carlos Martins. O espetáculo ocorre às 20h, no Pavilhão 3 do ExpoGramado. A organização lançou, inclusive uma carga de ingressos solidários, destinados a um setor específico da plateia está sendo destinada para troca de alimentos. Os ingressos para esta troca dão acesso exclusivo para o setor Plateia Alta. Todos os valores podem ser conferidos no site oficial.

O caráter educativo

A formação dos músicos é uma das principais pautas do Gramado In Concert. Até por isso, o evento atrai talentos de 14 países e 22 estados brasileiros. Para participar de um intensivo da música erudita, foram selecionados cerca de 350 estudantes selecionados entre mais de 750 inscritos.

Outro pilar do evento é o Concurso Jovens Solistas. Após uma seleção feita de forma online, 13 jovens entre 12 e 28 anos foram selecionados para as semifinais da competição, em que seis terão a chance de disputar a grande final, no dia 3 de fevereiro.

O primeiro lugar leva R$ 3,5 mil e tem o direito de voltar no ano seguinte com tudo pago para ser um solista do evento; o segundo lugar leva R$ 2,5 mil; o terceiro lugar leva R$ 1,5 mil; e, além disso, a um premiado escolhido pelo público, que leva R$ 1 mil.

— Essa formação não é somente do professor para com os alunos, mas eu entendo que é uma grande imersão dos estudantes durante os nove dias, em uma outra cidade onde terão aulas, práticas em grupo, vão assistir uma série de outros concertos, recitais, participar de concursos. É uma grande imersão e uma grande troca entre os próprios estudantes — diz o diretor Leandro Serafim.

Programação completa

As atrações do Gramado In Concert vão se concentrar em três locais: ExpoGramado, Rua Coberta e Igreja São Pedro. Os concertos são gratuitos para o público, com exceção das apresentações de Diogo Nogueira, no sábado, e do Maestro João Carlos Martins, no dia 7. Os ingressos para estas datas específicas seguem os canais oficiais de venda da Gramadotur. As vendas ocorrem exclusivamente através do portal oficial Eleventickets.

Além disso, aproximar o público, uma das apostas é abrir os bastidores da organização aos visitantes. Assim, é possível acompanhar ensaios e entender o papel do maestro e dos instrumentos.

— Temos uma aceitação muito grande da música clássica e erudita, desde as primeiras edições do Gramado In Concert, nós tivemos o privilégio de ter casa lotada, as pessoas fazem fila aqui no Expo, é uma alegria para nós ver o quanto as pessoas, os moradores e turistas, tem interesse — Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, empresa que organiza o evento.

Confira a agenda completa das apresentações e atividades pedagógicas:

Sexta-feira (30)

19h: Música no Lounge (ExpoGramado)

Música no Lounge (ExpoGramado) 20h: Concerto de Abertura com Orquestra Sinfônica de Gramado (Pavilhão 3 ExpoGramado) – Ópera O Empresário (Mozart), Haydn e Bottesini

Sábado (31)

11h: Música na Rua com Eter Quartet do Peru (Rua Coberta)

Música na Rua com Eter Quartet do Peru (Rua Coberta) 15h: Orquestra de Concertos de Erechim (Igreja São Pedro)

Orquestra de Concertos de Erechim (Igreja São Pedro) 18h: Mostra dos Grupos de Câmara (Auditório Hortênsia, ExpoGramado)

Mostra dos Grupos de Câmara (Auditório Hortênsia, ExpoGramado) 19h: Música no Lounge (ExpoGramado)

Música no Lounge (ExpoGramado) 20h: Concerto com Diogo Nogueira e Orquestra Sinfônica de Gramado (Pavilhão 3, ExpoGramado)

Domingo (1º)

9h: Apresentação no Lar de Idosos Maria de Nazaré (Acesso restrito)

Apresentação no Lar de Idosos Maria de Nazaré (Acesso restrito) 11h: Música na Rua com Ensamble SUNQU do Peru (Rua Coberta)

Música na Rua com Ensamble SUNQU do Peru (Rua Coberta) 18h: Semifinal do Concurso Jovens Solistas – Cordas (Auditório Hortênsia, ExpoGramado

Semifinal do Concurso Jovens Solistas – Cordas (Auditório Hortênsia, ExpoGramado 19h: Música no Lounge, ExpoGramado

Música no Lounge, ExpoGramado 20h: Orquestra Jovem de São Paulo, regência de Claudio Cruz (Pavilhão 3 do ExpoGramado)

Segunda-feira (2)

11h: Música na Rua com Quinteto Brassence de São Paulo (Rua Coberta)

Música na Rua com Quinteto Brassence de São Paulo (Rua Coberta) 18h: Semifinal do Concurso Jovens Solistas – Sopros e Percussão (Auditório Hortênsia do ExpoGramado

Semifinal do Concurso Jovens Solistas – Sopros e Percussão (Auditório Hortênsia do ExpoGramado 19h: Música no Lounge, ExpoGramado

Música no Lounge, ExpoGramado 20h: Recital Professores in Concert (Auditório Hortênsia do ExpoGramado

Terça-feira (3)

10h: Conhecendo o Festival – Visita às oficinas (Escola Senador Salgado Filho)

Conhecendo o Festival – Visita às oficinas (Escola Senador Salgado Filho) 11h: Orquestra Jovem de Gramado (Rua Coberta)

Orquestra Jovem de Gramado (Rua Coberta) 18h: Recital de Alunos do Festival (Auditório Hortênsia, ExpoGramado

Recital de Alunos do Festival (Auditório Hortênsia, ExpoGramado 19h: Música no Lounge, ExpoGramado

Música no Lounge, ExpoGramado 20h: Final do Concurso Jovens Solistas (Auditório Hortênsia do ExpoGramado)

Quarta-feira (4)

10h: Conhecendo o Festival – Ensaio da Banda Sinfônica (Escola Senador Salgado Filho)

Conhecendo o Festival – Ensaio da Banda Sinfônica (Escola Senador Salgado Filho) 11h: Música na Rua com Eter Quartet (Rua Coberta)

Música na Rua com Eter Quartet (Rua Coberta) 18h: Recital de Alunos e Pianistas (Auditório Hortênsia do ExpoGramado)

Recital de Alunos e Pianistas (Auditório Hortênsia do ExpoGramado) 19h: Música no Lounge, ExpoGramado

Música no Lounge, ExpoGramado 20h: Recital Professores in Concert (Auditório Hortênsia do ExpoGramado)

Quinta-feira (5)

10h: Conhecendo o Festival – Ensaio da Orquestra Sinfônica B (Escola Senador Salgado Filho)

Conhecendo o Festival – Ensaio da Orquestra Sinfônica B (Escola Senador Salgado Filho) 11h: Música na Rua com Ensamble SUNQU (Rua Coberta)

Música na Rua com Ensamble SUNQU (Rua Coberta) 18h: Recital de Alunos e Pianistas (Auditório Hortênsia, ExpoGramado)

Recital de Alunos e Pianistas (Auditório Hortênsia, ExpoGramado) 19h: Música no Lounge, ExpoGramado

Música no Lounge, ExpoGramado 20h: Banda Sinfônica do Festival (Pavilhão 3 do ExpoGramado)

Sexta-feira (6)

11h: Música na Rua com Quinteto Brassence (Rua Coberta)

Música na Rua com Quinteto Brassence (Rua Coberta) 14h: Conhecendo o Festival – Ensaio da Orquestra A e Coral (Pavilhão 3 ExpoGramado);

Conhecendo o Festival – Ensaio da Orquestra A e Coral (Pavilhão 3 ExpoGramado); 18h: Orquestra de Cordas Experimental e Camerata de Violões (Auditório Hortênsia ExpoGramado)

Orquestra de Cordas Experimental e Camerata de Violões (Auditório Hortênsia ExpoGramado) 19h: Música no Lounge ExpoGramado;

Música no Lounge ExpoGramado; 20h: Orquestra Sinfônica A e Coral do Festival (Pavilhão 3 ExpoGramado)

Sábado (7)