Festival na Região das Hortênsias
Encontro entre a música erudita e o samba de Diogo Nogueira marca o primeiro final de semana do Gramado In Concert

Apresentação com o sambista carioca está marcada para o sábado (31). Ao todo, serão nove dias de evento, com cerca de 40 atrações, na grande maioria, com entrada gratuita. O maestro João Carlos Martins e a Orquestra Sinfônica de Gramado encerram a programação no dia 7 de fevereiro

Marcos Cardoso

