Emendas parlamentares irão viabilizar compra de materiais e realização de oficinas para confeccionar adereços das escolas de samba, em Caxias

A oficialização do repasse de R$ 290 mil via emenda parlamentar da deputada Denise Pessoa (PT), na última terça-feira (27), irá garantir a realização das oficinas preparatórias do desfile de Carnaval em Caxias do Sul, marcado para 28 de fevereiro. O valor foi destinado, por meio de convênio, ao Instituto de Leitura Quindim (ILQ), entidade responsável por organizar o desfile e as oficinas, em parceria com o Instituto Samba.
Ao todo, estão previstas 18 oficinas voltadas à confecção de adereços, figurinos e atividades de percussão, ampliando a qualificação de integrantes das escolas de samba e de coletivos envolvidos com o Carnaval. Cada uma das seis escolas terá o direito a gastar R$ 24 mil em compras de materiais, como plumas, tecidos e acetato. O restante do recurso será utilizado para garantir o pagamento de oficineiros, material de divulgação e acessibilidade, além de despesas administrativas e contábeis, segundo o presidente do ILQ, Volnei Canonica.
- Ao longo dos últimos anos o Instituto Quindim vem tentando a qualificação das pessoas envolvidas com o Carnaval, das escolas em si e da democratização do acesso ao Carnaval, e recursos como as emendas parlamentares são muito importantes neste sentido. É válido também destacar que todas as peças confeccionadas nas oficinas serão utilizadas no desfile - destaca Volnei.
A organização ainda conta com um repasse de R$ 50 mil garantido também via emenda parlamentar, pelo deputado estadual Pepe Vargas (PT), que será utilizado para complementar o pagamento dos oficineiros. Outro montante será aportado pela prefeitura, a ser utilizado para o pagamento dos jurados, entre outras despesas. Não haverá premiação em dinheiro para as escolas e destaques do Carnaval, apenas troféus e certificados.
O desfile de Carnaval será na Rua Sinimbu, utilizando parte da estrutura montada para a realização dos desfiles cênicos da Festa da Uva. Irão participar as escolas de samba Acadêmicos Filhos de Jardel, Acadêmicos Pérola Negra, Acadêmicos XV de Novembro, Associação Cultural e Esportiva São Vicente, Recreativa e Cultural Nação Verde e Branco e Unidos do É o Tchan.
Confira a seguir o cronograma de oficinas
:: Escola de Samba Unidos do É o Tchan
Local: Rua Barão do Amazonas, 3534 – Bairro Diamantino
Oficina: Corte e colagem de adereços
Dia: 27/01 (já realizada)
Horário: 20h
Oficineiro: Alcemar de Oliveira Pereira
Oficina: Acabamento de adereços
Dia: 28/01
Horário: 20h
Oficineiro: Alcemar de Oliveira Pereira
:: Escola de Samba Recreativa e Cultural Nação Verde e Branco
Local: Av. Júlio de Castilhos, 4527 – Bairro Cinquentenário 2
Oficina: Fantasia e adereços
Dia: 31/01
Horário: 14h
Oficineira: Rosaura Moreira Pinto
Oficina: Customizando figurinos e adereços
Dia: 31/01
Horário: 16h
Oficineiro: Guilherme de Lima Cabral
::Escola de Samba Acadêmicos Filhos de Jardel
Local: Rua Treze de Maio, 442 – Nossa Senhora de Lourdes
Oficina: Customização e finalização de fantasias carnavalescas
Dia: 31/01
Horário: 19h
Oficineira: Gabriela Leite da Silva
Oficina: Colagem e aplicação de adereços em fantasias carnavalescas
Dia: 31/01
Horário: 20h
Oficineira: Eliane Fátima da Costa
:: Escola de Samba Acadêmicos Pérola Negra
Local: Rua Raquel Coseau, 14 – B. Mariani
Oficina: Concepção e design
Dia: 07/02
Horário: 8h
Oficineiro: Glademir dos Santos Evangelista Macedo
Oficina: Confecção e finalização de fantasias de Carnaval
Dia: 07/02
Horário: 9h30
Oficineiro: Wagner dos Santos Evangelista Macedo
:: Associação Esportiva e Cultural Acadêmicos XV de Novembro
Rua Bento Gonçalves, 3333 – Bairro Marechal Floriano,
Oficina: corte e costura de fantasias de Carnaval
Dia: 07/02
Horário: 10h
Oficineiro: Leonete Borges Macedo
Oficina: Confecção concepção de alegorias e adereços
Dia: 07/02
Horário: 14h
Oficineiro: Daniel Scott Azeredo
:: Escola de Samba Associação Cultural e Esportiva São Vicente
Local: Avenida Brasil, s/nº - Bairro São Vicente – Sede da Associação dos Moradores
Oficina: Criações e finalizações de fantasias carnavalescas utilizando, elementos decorativos
Dia: 27/01
Horário: 19h30
Oficineiro: Rudimar de Souza Camargo
Oficina: Criação e confecção de elementos carnavalescos
Data: 10 e 17/02
Horário: 19h
Oficineiro: Carla Cristina Finimundi