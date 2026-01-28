Emendas parlamentares irão viabilizar compra de materiais e realização de oficinas para confeccionar adereços das escolas de samba, em Caxias

Desfile de Carnaval das escolas de samba será no dia 28 de fevereiro, na Rua Sinimbu Porthus Junior / Agencia RBS

A oficialização do repasse de R$ 290 mil via emenda parlamentar da deputada Denise Pessoa (PT), na última terça-feira (27), irá garantir a realização das oficinas preparatórias do desfile de Carnaval em Caxias do Sul, marcado para 28 de fevereiro. O valor foi destinado, por meio de convênio, ao Instituto de Leitura Quindim (ILQ), entidade responsável por organizar o desfile e as oficinas, em parceria com o Instituto Samba.

Ao todo, estão previstas 18 oficinas voltadas à confecção de adereços, figurinos e atividades de percussão, ampliando a qualificação de integrantes das escolas de samba e de coletivos envolvidos com o Carnaval. Cada uma das seis escolas terá o direito a gastar R$ 24 mil em compras de materiais, como plumas, tecidos e acetato. O restante do recurso será utilizado para garantir o pagamento de oficineiros, material de divulgação e acessibilidade, além de despesas administrativas e contábeis, segundo o presidente do ILQ, Volnei Canonica.

- Ao longo dos últimos anos o Instituto Quindim vem tentando a qualificação das pessoas envolvidas com o Carnaval, das escolas em si e da democratização do acesso ao Carnaval, e recursos como as emendas parlamentares são muito importantes neste sentido. É válido também destacar que todas as peças confeccionadas nas oficinas serão utilizadas no desfile - destaca Volnei.

A organização ainda conta com um repasse de R$ 50 mil garantido também via emenda parlamentar, pelo deputado estadual Pepe Vargas (PT), que será utilizado para complementar o pagamento dos oficineiros. Outro montante será aportado pela prefeitura, a ser utilizado para o pagamento dos jurados, entre outras despesas. Não haverá premiação em dinheiro para as escolas e destaques do Carnaval, apenas troféus e certificados.

O desfile de Carnaval será na Rua Sinimbu, utilizando parte da estrutura montada para a realização dos desfiles cênicos da Festa da Uva. Irão participar as escolas de samba Acadêmicos Filhos de Jardel, Acadêmicos Pérola Negra, Acadêmicos XV de Novembro, Associação Cultural e Esportiva São Vicente, Recreativa e Cultural Nação Verde e Branco e Unidos do É o Tchan.

Confira a seguir o cronograma de oficinas

:: Escola de Samba Unidos do É o Tchan

Local: Rua Barão do Amazonas, 3534 – Bairro Diamantino

Oficina: Corte e colagem de adereços

Dia: 27/01 (já realizada)

Horário: 20h

Oficineiro: Alcemar de Oliveira Pereira

Oficina: Acabamento de adereços

Dia: 28/01

Horário: 20h

Oficineiro: Alcemar de Oliveira Pereira

:: Escola de Samba Recreativa e Cultural Nação Verde e Branco

Local: Av. Júlio de Castilhos, 4527 – Bairro Cinquentenário 2

Oficina: Fantasia e adereços

Dia: 31/01

Horário: 14h

Oficineira: Rosaura Moreira Pinto

Oficina: Customizando figurinos e adereços

Dia: 31/01

Horário: 16h

Oficineiro: Guilherme de Lima Cabral

::Escola de Samba Acadêmicos Filhos de Jardel

Local: Rua Treze de Maio, 442 – Nossa Senhora de Lourdes

Oficina: Customização e finalização de fantasias carnavalescas

Dia: 31/01

Horário: 19h

Oficineira: Gabriela Leite da Silva

Oficina: Colagem e aplicação de adereços em fantasias carnavalescas

Dia: 31/01

Horário: 20h

Oficineira: Eliane Fátima da Costa

:: Escola de Samba Acadêmicos Pérola Negra

Local: Rua Raquel Coseau, 14 – B. Mariani

Oficina: Concepção e design

Dia: 07/02

Horário: 8h

Oficineiro: Glademir dos Santos Evangelista Macedo

Oficina: Confecção e finalização de fantasias de Carnaval

Dia: 07/02

Horário: 9h30

Oficineiro: Wagner dos Santos Evangelista Macedo

:: Associação Esportiva e Cultural Acadêmicos XV de Novembro

Rua Bento Gonçalves, 3333 – Bairro Marechal Floriano ,

Oficina: corte e costura de fantasias de Carnaval

Dia: 07/02

Horário: 10h

Oficineiro: Leonete Borges Macedo

Oficina: Confecção concepção de alegorias e adereços

Dia: 07/02

Horário: 14h

Oficineiro: Daniel Scott Azeredo

:: Escola de Samba Associação Cultural e Esportiva São Vicente

Local: Avenida Brasil, s/nº - Bairro São Vicente – Sede da Associação dos Moradores

Oficina: Criações e finalizações de fantasias carnavalescas utilizando, elementos decorativos

Dia: 27/01

Horário: 19h30

Oficineiro: Rudimar de Souza Camargo