Carnaval 2026
Notícia

Emendas parlamentares irão viabilizar compra de materiais e realização de oficinas para confeccionar adereços das escolas de samba, em Caxias

Recursos destinados pelos deputados Denise Pessoa e Pepe Vargas também irão garantir o pagamento de oficineiros, material de divulgação e acessibilidade, além de despesas administrativas e contábeis

Andrei Andrade

