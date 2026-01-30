Bourbon Shopping promove oficinas de Carnaval para a gurizada

Com programação infantil e gratuita, o Bourbon Shopping São Pellegrino promove oficinas temáticas de Carnaval entre os dias 3 e 17 de fevereiro, das 12h às 20h.
As crianças poderão confeccionar instrumentos de percussão, como tambor, chocalho e argola com guizo. Todos os materiais serão disponibilizados, e os itens confeccionados poderão ser levados para casa.
Programe-se
- O quê: Oficina Bourbon Folia, para turmas de seis crianças a cada 20 minutos.
- Quando: de 3 a 17 de fevereiro, das 12h às 20h
- Onde: Bourbon Shopping San Pellegrino (Av. Rio Branco, 425 - bairro São Pelegrino - Caxias do Sul)
- Quanto: Atividade gratuita e aberta ao público, indicada para crianças de três a 13 anos.