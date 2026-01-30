Cultura e Lazer

Vai começar a folia
Notícia

Blocos, shows e desfile: veja como será o Carnaval de Caxias do Sul em 2026

Programação, que começa neste fim de semana, passa tanto por eventos fechados quanto de rua, com shows de grupos nacionais, marcando ainda a volta das escolas de samba desfilando na Rua Sinimbu

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS