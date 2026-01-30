Blocos, shows e desfile: veja como será o Carnaval de Caxias do Sul em 2026

Eventos carnavalescos seguem até março em Caxias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Caxias do Sul já está em clima de Carnaval. A partir deste sábado (31), a cidade entra oficialmente na rota da folia com uma programação extensa e descentralizada, que se espalha por ruas, praças, cervejarias, casas culturais e shoppings, avançando por todo o mês de fevereiro e chegando até março. Blocos de rua, eventos fechados, atrações nacionais, atividades para crianças e o retorno do desfile das escolas de samba compõem o calendário da diversidade do Carnaval caxiense.

Mesmo sem um dos seus blocos mais tradicionais, o Bloco da Velha, que anunciou que não sairá às ruas neste ano, o Carnaval de Caxias está longe de perder o fôlego. Já na tarde deste sábado, o Centro de Cultura Ordovás recebe o ensaio aberto da Desorkestra Montanhosa, grupo que mistura fanfarra, percussão e referências do carnaval popular e que vem se consolidando como um movimento coletivo de ocupação cultural da cidade. À noite, a Rua Tronca vira ponto de encontro com o Pré-Carnaval da Cervejaria Salvador, que segue também no domingo (1º/2).

Desorkestra Montanhosa realiza ensaio aberto neste sábado (31), no Centro de Cultura Ordovás. Maurício Concatto / Divulgação

Ao longo de fevereiro, a agenda se intensifica. A Desorkestra Montanhosa volta às ruas no dia 7, com cortejo da Praça do Trem até o Largo da Estação Férrea.

Entre os eventos fechados, a Fabbrica da Folia estreia com três dias de Carnaval (6,7 e 8 de fevereiro), apostando em uma mistura de frevo, marchinhas, samba, pagode, samba-enredo, teatro e intervenções artísticas. Já no domingo (8), o Bloco Camarote integra as comemorações dos 30 anos do Shopping Villagio Caxias e traz atrações nacionais como Tatau (ex-Araketu), Buchecha e Inimigos da HP, em um formato open bar e open food.

A partir do dia 8 rola ainda a 14ª Maratona de Carnaval da Level Cult, cuja folia segue nos dias 13, 14 e 15, mesclando festas temáticas como Baile de Máscaras com a vibe mais carnavalesca dos DJs residentes.

Depois do cancelamento por falta de apoiadores em 2025, o Bloco Arco-Íris retorna ao Carnaval de Caxias para reafirmar o orgulho de viver na diversidade. A folia será no dia 8, com concentração às 17h, na Praça João Pessoa, no cruzamento da Avenida Júlio de Castilhos com a Rua Feijó Júnior, em São Pelegrino. O evento é gratuito e promete reunir o público LGBTQIA+, pessoas com deficiência, mulheres, idosos e todos que queiram festejar com respeito às diferenças.

Semana do Carnaval

A segunda metade de fevereiro concentra alguns dos eventos mais aguardados. No dia 14, o Bloco da Ovelha comemora 12 anos com o tema A Nova Rota da Lã. A concentração é a partir das 11h, na Rua Tronca, e cortejo ao meio-dia pelas ruas do bairro São Pelegrino, encerrando em frente à Cervejaria Salvador. A programação musical inclui shows do Bloco da Ovelha, Grupo Samba Show e Zé Ramos Trio e Laje da Level, além dos DJs MariP3, Kivasilo, Jamille e Pedro Cavare.

Bloco da Ovelha comemora 12 anos em 2026. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ainda no dia 14 ocorre o Bloco Acadêmicos do Luizinho, que desde 2017 anima a Rua Jacob Luchesi, no bairro Cohab. Neste ano, as atrações serão Samba Show, Grupo Pura Curtição, Grupo Aguerê e DJ Boni.

Bloco do Luizinho é um dos mais tradicionais da cidade. Luca Roth / Agencia RBS

No mesmo fim de semana, o Bloco da Ovelha Negra celebra 10 anos com dois dias de evento, reunindo atrações nacionais como Livinho e Pocah, além de artistas locais, no estacionamento da Engenharia do Corpo da Casa de Pedra.

No dia 15, a folia se espalha novamente. A Cervejaria La Birra promove o Carna Birra, ocupando tanto o espaço interno quanto a rua em frente ao bar. Também nesse dia ocorre a estreia do Bloquinho do Téti, voltado ao público infantil e às famílias, com oficinas criativas, brincadeiras e atividades lúdicas. A festa para a garotada retorna no dia 21, com atrações como Cassi Boff, DJ Mono e Maisa Santos. Ainda no dia 21, a Praça de Galópolis recebe o Bloco da Farofada, com entrada gratuita, concurso de fantasias e proposta comunitária.

O encerramento do calendário de fevereiro resgata uma tradição histórica. No dia 28, após 12 anos, o desfile das escolas de samba volta à Rua Sinimbu. As agremiações desfilam em uma estrutura compartilhada com o corso da Festa da Uva e, em 2026, o Carnaval volta a ter competição oficial, com júri profissional e a escolha da escola campeã. Desfilam Nação Verde e Branco, Acadêmicos Pérola Negra, Unidos do É o Tchan, Acadêmicos XV de Novembro, Filhos de Jardel e São Vicente.

Desfile realizado em 2014 foi o último na Rua Sinimbu, que em 2026 voltará a sediar a folia. Na foto, a ala das baianas da escola Filhos de Jardel. Porthus Junior / Agencia RBS

E a folia não para por aí. No dia 15 de março, o Carnaval das Famílias Samba Show leva música e animação à Feira Maesa Cultural, na Rua Plácido de Castro.

Confira a programação completa

Ensaio aberto da Desorkestra Montanhosa

Quando: sábado, 31 de janeiro, às 15h.

sábado, 31 de janeiro, às 15h. Onde: Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo).

Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo). Quanto: gratuito.

gratuito. Atrações: Desorkestra Montanhosa e DJ Caburé.

Pré-Carnaval da Cervejaria Salvador

Quando: 31 de janeiro (20h às 22h) e 1º de fevereiro (19h às 22h).

31 de janeiro (20h às 22h) e 1º de fevereiro (19h às 22h). Onde: Cervejaria Salvador (Rua Tronca, 3269, bairro Rio Branco).

Cervejaria Salvador (Rua Tronca, 3269, bairro Rio Branco). Quanto: R$ 15 (dia 31); R$ 20 sem abadá e R$ 10 com abadá (dia 1º/2).

R$ 15 (dia 31); R$ 20 sem abadá e R$ 10 com abadá (dia 1º/2). Atrações: Seresteiros do Luar (31/1) e Bloco da Ovelha (1º/2).

Cortejo da Desorkestra Montanhosa

Quando: 7 de fevereiro, a partir das 15h30min.

7 de fevereiro, a partir das 15h30min. Onde: Da Praça do Trem ao Largo da Estação Férrea, no bairro São Pelegrino.

Da Praça do Trem ao Largo da Estação Férrea, no bairro São Pelegrino. Quanto: gratuito.

gratuito. Atrações: Desorkestra Montanhosa e DJ Caburé.

Fabbrica da Folia

Quando: 6, 7 e 8 de fevereiro.

6, 7 e 8 de fevereiro. Onde: Fabbrica Complexo gastronômico e cultural (Rua Nelsom Dimas de Oliveira, 11, bairro Lourdes).

Fabbrica Complexo gastronômico e cultural (Rua Nelsom Dimas de Oliveira, 11, bairro Lourdes). Quanto: R$ 45 até 1º/2; depois R$ 65 (há passaportes). Ingressos à venda no link.

R$ 45 até 1º/2; depois R$ 65 (há passaportes). Ingressos à venda no Atrações: Grupo Deu Match, Arthur Favela, Renato Passarinho, Quarteto New Orleans, Samba Show, Grupo Hora Vaga e DJ Mono.

Bloco Camarote – Villagio Caxias 30 anos

Quando: 8 de fevereiro, a partir das 14h.

8 de fevereiro, a partir das 14h. Onde: Shopping Villagio Caxias.

Shopping Villagio Caxias. Quanto: R$ 391 (open bar e open food). Ingressos à venda no link.

R$ 391 (open bar e open food). Ingressos à venda no Atrações: Tatau (ex-Araketu), Buchecha, DJ Cabeção e Inimigos da HP.

Bloco Arco-Íris

Quando: 8 de fevereiro, das 17h às 22h.

8 de fevereiro, das 17h às 22h. Onde: concentração na Praça João Pessoa, em São Pelegrino, às 16h; cortejo pela Avenida Júlio de Castilhos, às 19h; dispersão na Praça Dante Alighieri, às 22h.

concentração na Praça João Pessoa, em São Pelegrino, às 16h; cortejo pela Avenida Júlio de Castilhos, às 19h; dispersão na Praça Dante Alighieri, às 22h. Quanto: entrada gratuita.

entrada gratuita. Atrações: bateria da Escola de Samba São Vicente.

Maratona Level Cult

Quando: 8 de fevereiro, a partir das 17h.

8 de fevereiro, a partir das 17h. Onde: Level Cult (Rua Cel. Flores, 789 - bairro São Pelegrino).

Level Cult (Rua Cel. Flores, 789 - bairro São Pelegrino). Quanto: R$ 20 (antecipado, à venda pela bio do Instagram) e R$ 30, na hora.

R$ 20 (antecipado, à venda pela bio do Instagram) e R$ 30, na hora. Atrações: Bloco da Ovelha + DJs residentes + DJs no pátio

Maratona Level Cult

Quando: 13 de fevereiro, às 23h.

13 de fevereiro, às 23h. Onde: Level Cult (Rua Cel. Flores, 789 - bairro São Pelegrino).

Level Cult (Rua Cel. Flores, 789 - bairro São Pelegrino). Quanto: R$ 20 (antecipado, à venda pela bio do Instagram) e R$ 30, na hora.

R$ 20 (antecipado, à venda pela bio do Instagram) e R$ 30, na hora. Atrações: Ginga + Latina Foreva com a Banda Samba da Uy + DJs residentes.

Bloco da Ovelha

Quando: 14 de fevereiro, das 10h às 23h.

14 de fevereiro, das 10h às 23h. Onde: concentração na Rua Tronca, em frente à antiga Paralela. O cortejo seguirá pelas ruas Visconde de Taunay, Dr. Augusto Pestana, Coronel Flores, Os Dezoito do Forte e Feijó Júnior, finalizando em frente à Cervejaria Salvador.

concentração na Rua Tronca, em frente à antiga Paralela. O cortejo seguirá pelas ruas Visconde de Taunay, Dr. Augusto Pestana, Coronel Flores, Os Dezoito do Forte e Feijó Júnior, finalizando em frente à Cervejaria Salvador. Quanto: Cortejo gratuito; apoteose R$ 15 (R$ 25 na hora). Para o open bar, os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 175. Ingressos à venda no link.

Cortejo gratuito; apoteose R$ 15 (R$ 25 na hora). Para o open bar, os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 175. Ingressos à venda no Atrações: Shows com Bloco da Ovelha, Grupo Samba Show, Zé Ramos Trio + Laje da Level: DJs MariP3, Kivasilo, Jamille, Pedro Cavare.

Bloco Acadêmicos do Luizinho

Quando: 14 de fevereiro, a partir das 15h30min.

14 de fevereiro, a partir das 15h30min. Onde: Rua Jacob Luchesi, bairro Cohab.

Rua Jacob Luchesi, bairro Cohab. Quanto: gratuito; há opções de open bar R$ 200; área vip R$ 40; abadá R$ 80). Ingressos à venda no link.

gratuito; há opções de open bar R$ 200; área vip R$ 40; abadá R$ 80). Ingressos à venda no Atrações: Samba Show, Grupo Pura Curtição, Grupo Aguerê e DJ Boni.

Maratona Level Cult

Quando: 14 de fevereiro, às 23h.

14 de fevereiro, às 23h. Onde : Level Cult (Rua Cel. Flores, 789 - bairro São Pelegrino).

: Level Cult (Rua Cel. Flores, 789 - bairro São Pelegrino). Quanto: R$ 25 (antecipado) e R$ 45, na hora.

R$ 25 (antecipado) e R$ 45, na hora. Atrações: Baile de Máscaras e à Fantasia com DJs residentes e no pátio.

Bloco da Ovelha Negra

Quando: 14 e 15 de fevereiro, das 15h às 23h.

14 e 15 de fevereiro, das 15h às 23h. Onde: estacionamento da Engenharia do Corpo da Casa de Pedra (Rua Antônio Ribeiro Mendes, 3.064, bairro Santa Catarina).

estacionamento da Engenharia do Corpo da Casa de Pedra (Rua Antônio Ribeiro Mendes, 3.064, bairro Santa Catarina). Quanto: R$ 345 (dois dias, open bar). Ingressos à venda no link.

R$ 345 (dois dias, open bar). Ingressos à venda no Atrações: Livinho, Pocah, Rodrigo do CN, Grupo Presença, Pura Curtição e bateria da Ovelha Negra.

Carna Birra

Quando: 15 de fevereiro, das 14h às 22h.

15 de fevereiro, das 14h às 22h. Onde: Cervejaria La Birra (Rua Dom José Baréa, 1410, bairro Exposição).

Cervejaria La Birra (Rua Dom José Baréa, 1410, bairro Exposição). Quanto: R$ 20 antecipado; R$ 30 no dia (à venda no bar).

R$ 20 antecipado; R$ 30 no dia (à venda no bar). Atrações: Banda Sempre Vira Samba e DJ Merkant.

Maratona Level Cult

Quando: 15 de fevereiro, às 20h.

15 de fevereiro, às 20h. Onde: Level Cult (Rua Cel. Flores, 789 - bairro São Pelegrino).

Level Cult (Rua Cel. Flores, 789 - bairro São Pelegrino). Quanto: R$ 15 (antecipado) e R$ 25, na hora.

R$ 15 (antecipado) e R$ 25, na hora. Atrações: Suor & Glitteria com DJs residentes e no pátio.

Bloquinho do Téti

Quando: 15 e 21 de fevereiro

15 e 21 de fevereiro Onde: Estação Téti (Rua Dr. Augusto Pestana, 145, bairro São Pelegrino)

Estação Téti (Rua Dr. Augusto Pestana, 145, bairro São Pelegrino) Quanto: É gratuito e tem opções de camarotes à venda pelo Sympla. Ingressos opcionais: abadá infantil: R$ 50; abadá adulto: R$ 70; camarote infantil: R$ 80 (com abadá) e camarote adulto: R$ 120,00 (com Kit Folia). Ingressos no link.

É gratuito e tem opções de camarotes à venda pelo Sympla. Ingressos opcionais: abadá infantil: R$ 50; abadá adulto: R$ 70; camarote infantil: R$ 80 (com abadá) e camarote adulto: R$ 120,00 (com Kit Folia). Ingressos no Atrações: Cassi Boff, DJ Mono e Maisa Santos, além de mini cortejo carnavalesco, coreografias e concurso de fantasias.

Bloco da Farofada

Quando: 21 de fevereiro, das 15h às 22h.

21 de fevereiro, das 15h às 22h. Onde: Praça de Galópolis.

Praça de Galópolis. Quanto: gratuito. O abadá custa R$ 50 à venda pelo Whatsapp (54) 99179-9631.

Desfile das Escolas de Samba

Quando: 28 de fevereiro.

28 de fevereiro. Onde: Rua Sinimbu.

Rua Sinimbu. Quanto: gratuito.

gratuito. Atrações: escolas de samba Nação Verde e Branco, Pérola Negra, Unidos do É o Tchan, XV de Novembro, Filhos de Jardel e São Vicente.

Carnaval das Famílias Samba Show