Blocos, shows e desfile: veja como será o Carnaval de Caxias do Sul em 2026

Caxias do Sul já está em clima de Carnaval. A partir deste sábado (31), a cidade entra oficialmente na rota da folia com uma programação extensa e descentralizada, que se espalha por ruas, praças, cervejarias, casas culturais e shoppings, avançando por todo o mês de fevereiro e chegando até março. Blocos de rua, eventos fechados, atrações nacionais, atividades para crianças e o retorno do desfile das escolas de samba compõem o calendário da diversidade do Carnaval caxiense.
Mesmo sem um dos seus blocos mais tradicionais, o Bloco da Velha, que anunciou que não sairá às ruas neste ano, o Carnaval de Caxias está longe de perder o fôlego. Já na tarde deste sábado, o Centro de Cultura Ordovás recebe o ensaio aberto da Desorkestra Montanhosa, grupo que mistura fanfarra, percussão e referências do carnaval popular e que vem se consolidando como um movimento coletivo de ocupação cultural da cidade. À noite, a Rua Tronca vira ponto de encontro com o Pré-Carnaval da Cervejaria Salvador, que segue também no domingo (1º/2).
Ao longo de fevereiro, a agenda se intensifica. A Desorkestra Montanhosa volta às ruas no dia 7, com cortejo da Praça do Trem até o Largo da Estação Férrea.
Entre os eventos fechados, a Fabbrica da Folia estreia com três dias de Carnaval (6,7 e 8 de fevereiro), apostando em uma mistura de frevo, marchinhas, samba, pagode, samba-enredo, teatro e intervenções artísticas. Já no domingo (8), o Bloco Camarote integra as comemorações dos 30 anos do Shopping Villagio Caxias e traz atrações nacionais como Tatau (ex-Araketu), Buchecha e Inimigos da HP, em um formato open bar e open food.
A partir do dia 8 rola ainda a 14ª Maratona de Carnaval da Level Cult, cuja folia segue nos dias 13, 14 e 15, mesclando festas temáticas como Baile de Máscaras com a vibe mais carnavalesca dos DJs residentes.
Depois do cancelamento por falta de apoiadores em 2025, o Bloco Arco-Íris retorna ao Carnaval de Caxias para reafirmar o orgulho de viver na diversidade. A folia será no dia 8, com concentração às 17h, na Praça João Pessoa, no cruzamento da Avenida Júlio de Castilhos com a Rua Feijó Júnior, em São Pelegrino. O evento é gratuito e promete reunir o público LGBTQIA+, pessoas com deficiência, mulheres, idosos e todos que queiram festejar com respeito às diferenças.
Semana do Carnaval
A segunda metade de fevereiro concentra alguns dos eventos mais aguardados. No dia 14, o Bloco da Ovelha comemora 12 anos com o tema A Nova Rota da Lã. A concentração é a partir das 11h, na Rua Tronca, e cortejo ao meio-dia pelas ruas do bairro São Pelegrino, encerrando em frente à Cervejaria Salvador. A programação musical inclui shows do Bloco da Ovelha, Grupo Samba Show e Zé Ramos Trio e Laje da Level, além dos DJs MariP3, Kivasilo, Jamille e Pedro Cavare.
Ainda no dia 14 ocorre o Bloco Acadêmicos do Luizinho, que desde 2017 anima a Rua Jacob Luchesi, no bairro Cohab. Neste ano, as atrações serão Samba Show, Grupo Pura Curtição, Grupo Aguerê e DJ Boni.
No mesmo fim de semana, o Bloco da Ovelha Negra celebra 10 anos com dois dias de evento, reunindo atrações nacionais como Livinho e Pocah, além de artistas locais, no estacionamento da Engenharia do Corpo da Casa de Pedra.
No dia 15, a folia se espalha novamente. A Cervejaria La Birra promove o Carna Birra, ocupando tanto o espaço interno quanto a rua em frente ao bar. Também nesse dia ocorre a estreia do Bloquinho do Téti, voltado ao público infantil e às famílias, com oficinas criativas, brincadeiras e atividades lúdicas. A festa para a garotada retorna no dia 21, com atrações como Cassi Boff, DJ Mono e Maisa Santos. Ainda no dia 21, a Praça de Galópolis recebe o Bloco da Farofada, com entrada gratuita, concurso de fantasias e proposta comunitária.
O encerramento do calendário de fevereiro resgata uma tradição histórica. No dia 28, após 12 anos, o desfile das escolas de samba volta à Rua Sinimbu. As agremiações desfilam em uma estrutura compartilhada com o corso da Festa da Uva e, em 2026, o Carnaval volta a ter competição oficial, com júri profissional e a escolha da escola campeã. Desfilam Nação Verde e Branco, Acadêmicos Pérola Negra, Unidos do É o Tchan, Acadêmicos XV de Novembro, Filhos de Jardel e São Vicente.
E a folia não para por aí. No dia 15 de março, o Carnaval das Famílias Samba Show leva música e animação à Feira Maesa Cultural, na Rua Plácido de Castro.
Confira a programação completa
Ensaio aberto da Desorkestra Montanhosa
- Quando: sábado, 31 de janeiro, às 15h.
- Onde: Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo).
- Quanto: gratuito.
- Atrações: Desorkestra Montanhosa e DJ Caburé.
Pré-Carnaval da Cervejaria Salvador
- Quando: 31 de janeiro (20h às 22h) e 1º de fevereiro (19h às 22h).
- Onde: Cervejaria Salvador (Rua Tronca, 3269, bairro Rio Branco).
- Quanto: R$ 15 (dia 31); R$ 20 sem abadá e R$ 10 com abadá (dia 1º/2).
- Atrações: Seresteiros do Luar (31/1) e Bloco da Ovelha (1º/2).
Cortejo da Desorkestra Montanhosa
- Quando: 7 de fevereiro, a partir das 15h30min.
- Onde: Da Praça do Trem ao Largo da Estação Férrea, no bairro São Pelegrino.
- Quanto: gratuito.
- Atrações: Desorkestra Montanhosa e DJ Caburé.
Fabbrica da Folia
- Quando: 6, 7 e 8 de fevereiro.
- Onde: Fabbrica Complexo gastronômico e cultural (Rua Nelsom Dimas de Oliveira, 11, bairro Lourdes).
- Quanto: R$ 45 até 1º/2; depois R$ 65 (há passaportes). Ingressos à venda no link.
- Atrações: Grupo Deu Match, Arthur Favela, Renato Passarinho, Quarteto New Orleans, Samba Show, Grupo Hora Vaga e DJ Mono.
Bloco Camarote – Villagio Caxias 30 anos
- Quando: 8 de fevereiro, a partir das 14h.
- Onde: Shopping Villagio Caxias.
- Quanto: R$ 391 (open bar e open food). Ingressos à venda no link.
- Atrações: Tatau (ex-Araketu), Buchecha, DJ Cabeção e Inimigos da HP.
Bloco Arco-Íris
- Quando: 8 de fevereiro, das 17h às 22h.
- Onde: concentração na Praça João Pessoa, em São Pelegrino, às 16h; cortejo pela Avenida Júlio de Castilhos, às 19h; dispersão na Praça Dante Alighieri, às 22h.
- Quanto: entrada gratuita.
- Atrações: bateria da Escola de Samba São Vicente.
Maratona Level Cult
- Quando: 8 de fevereiro, a partir das 17h.
- Onde: Level Cult (Rua Cel. Flores, 789 - bairro São Pelegrino).
- Quanto: R$ 20 (antecipado, à venda pela bio do Instagram) e R$ 30, na hora.
- Atrações: Bloco da Ovelha + DJs residentes + DJs no pátio
Maratona Level Cult
- Quando: 13 de fevereiro, às 23h.
- Onde: Level Cult (Rua Cel. Flores, 789 - bairro São Pelegrino).
- Quanto: R$ 20 (antecipado, à venda pela bio do Instagram) e R$ 30, na hora.
- Atrações: Ginga + Latina Foreva com a Banda Samba da Uy + DJs residentes.
Bloco da Ovelha
- Quando: 14 de fevereiro, das 10h às 23h.
- Onde: concentração na Rua Tronca, em frente à antiga Paralela. O cortejo seguirá pelas ruas Visconde de Taunay, Dr. Augusto Pestana, Coronel Flores, Os Dezoito do Forte e Feijó Júnior, finalizando em frente à Cervejaria Salvador.
- Quanto: Cortejo gratuito; apoteose R$ 15 (R$ 25 na hora). Para o open bar, os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 175. Ingressos à venda no link.
- Atrações: Shows com Bloco da Ovelha, Grupo Samba Show, Zé Ramos Trio + Laje da Level: DJs MariP3, Kivasilo, Jamille, Pedro Cavare.
Bloco Acadêmicos do Luizinho
- Quando: 14 de fevereiro, a partir das 15h30min.
- Onde: Rua Jacob Luchesi, bairro Cohab.
- Quanto: gratuito; há opções de open bar R$ 200; área vip R$ 40; abadá R$ 80). Ingressos à venda no link.
- Atrações: Samba Show, Grupo Pura Curtição, Grupo Aguerê e DJ Boni.
Maratona Level Cult
- Quando: 14 de fevereiro, às 23h.
- Onde: Level Cult (Rua Cel. Flores, 789 - bairro São Pelegrino).
- Quanto: R$ 25 (antecipado) e R$ 45, na hora.
- Atrações: Baile de Máscaras e à Fantasia com DJs residentes e no pátio.
Bloco da Ovelha Negra
- Quando: 14 e 15 de fevereiro, das 15h às 23h.
- Onde: estacionamento da Engenharia do Corpo da Casa de Pedra (Rua Antônio Ribeiro Mendes, 3.064, bairro Santa Catarina).
- Quanto: R$ 345 (dois dias, open bar). Ingressos à venda no link.
- Atrações: Livinho, Pocah, Rodrigo do CN, Grupo Presença, Pura Curtição e bateria da Ovelha Negra.
Carna Birra
- Quando: 15 de fevereiro, das 14h às 22h.
- Onde: Cervejaria La Birra (Rua Dom José Baréa, 1410, bairro Exposição).
- Quanto: R$ 20 antecipado; R$ 30 no dia (à venda no bar).
- Atrações: Banda Sempre Vira Samba e DJ Merkant.
Maratona Level Cult
- Quando: 15 de fevereiro, às 20h.
- Onde: Level Cult (Rua Cel. Flores, 789 - bairro São Pelegrino).
- Quanto: R$ 15 (antecipado) e R$ 25, na hora.
- Atrações: Suor & Glitteria com DJs residentes e no pátio.
Bloquinho do Téti
- Quando: 15 e 21 de fevereiro
- Onde: Estação Téti (Rua Dr. Augusto Pestana, 145, bairro São Pelegrino)
- Quanto: É gratuito e tem opções de camarotes à venda pelo Sympla. Ingressos opcionais: abadá infantil: R$ 50; abadá adulto: R$ 70; camarote infantil: R$ 80 (com abadá) e camarote adulto: R$ 120,00 (com Kit Folia). Ingressos no link.
- Atrações: Cassi Boff, DJ Mono e Maisa Santos, além de mini cortejo carnavalesco, coreografias e concurso de fantasias.
Bloco da Farofada
- Quando: 21 de fevereiro, das 15h às 22h.
- Onde: Praça de Galópolis.
- Quanto: gratuito. O abadá custa R$ 50 à venda pelo Whatsapp (54) 99179-9631.
Desfile das Escolas de Samba
- Quando: 28 de fevereiro.
- Onde: Rua Sinimbu.
- Quanto: gratuito.
- Atrações: escolas de samba Nação Verde e Branco, Pérola Negra, Unidos do É o Tchan, XV de Novembro, Filhos de Jardel e São Vicente.
Carnaval das Famílias Samba Show
- Quando: 15 de março, a partir das 14h.
- Onde: Feira Maesa Cultural (Rua Plácido de Castro, em frente à Maesa, bairro Exposição).
- Quanto: gratuito.
- Atrações: Samba Show.