"Adesivaço": motoristas poderão colocar adesivos nos carros em troca de ingressos para a Festa da Uva

Para ajudar na divulgação da 35ª Festa da Uva, em Caxias do Sul, os motoristas poderão colocar adesivos em seus carros em troca de ingressos para a festa. A distribuição ocorrerá em diversos bairros do município a partir desta sexta-feira (30) - confira abaixo.
Confira a programação da ação:
- 30/01 - 17h no Bairro Cruzeiro
Endereço: Rua Luiz Michielon, esquina com a BR-116
- 31/01 - 10h no Bairro Esplanada
Endereço: Av. Bom Pastor, esquina com a Av. Dr. Assis Antônio Mariani
- 05/02 - 17h no Bairro Ana Rech
Endereço: Av. Rio Branco, esquina com a BR-116
- 07/02 - 13h30 no Bairro Desvio Rizzo
Endereço: Rua Cristiano Ramos de Oliveira, esquina com a Av. Alexandre Rizzo (Andreazza)
- 10/02 - 17h no Centro
Endereço: Rua Sinimbu, esquina com a Rua Dr. Montaury (Praça Dante Alighieri)
- 12/02 - 17h no Bairro São José
Endereço: Av. Ruben Bento Alves, esquina com a Rua Moreira César
- 13/02 - 17h no Bairro Santa Catarina
Endereço: Av. Ruben Bento Alves, esquina com a Rua Ludovico Cavinato (Casa de Pedra).