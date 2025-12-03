Em celebração aos 10 anos, Zero54 recebe Deekapz neste sábado, em Caxias

Formada por Paulo Vitor e Matheus Henrique, ambos de Campinas (SP), a dupla Deekapz chega ao Zero54. Divulgação / Divulgação

Em Caxias do Sul, neste sábado (6), a partir das 23h, o Zero54 recebe o duo Deekapz, um dos nomes mais influentes da cena eletrônica independente brasileira, para celebrar uma década de história do club.

Conhecidos por mesclar eletrônica, funk, rap, pop e soul, os artistas acumulam apresentações em palcos de grande relevância, como Lollapalooza Brasil, AFROPUNK e Primavera Sound. Com trajetória internacional consolidada, o Deekapz soma quatro turnês europeias, passando por 10 países e realizando 28 shows, além de performances em países latino-americanos como Argentina, Uruguai, Chile e Colômbia.

O evento é exclusivo para maiores de 21 anos.

