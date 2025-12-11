Voluntários ensinam inglês para jovens e adultos que moram na periferia de Caxias

A ação conta com mais de 200 alunos certificados. Acervo Rise Up / Divulgação

Criado para democratizar o acesso à língua inglesa na periferia de Caxias do Sul, o projeto Rise Up - Inglês na Periferia oferece aulas e oficinas gratuitas de inglês para crianças, jovens e adultos. O projeto, que iniciou em 2019, é conduzido pela professora Iazana Matuella.

Atualmente, a ação conta com outros cinco professores voluntários, Emmanuel dos Santos, Luiza Carteri, Juliane Salvador, Patrícia Santos e Anaí Rocha. A equipe atende a cinco turmas, sempre em parceria com entidades sociais ou pontos de cultura. É o caso da Fluência Casa Hip Hop, que possui parceria com a Rise Up desde a criação do projeto, que já certificou mais de 200 alunos.

As aulas também são realizadas no projeto Semente Conquista (bairro Santa Corona) e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Nossa Senhora da Paz (bairro Charqueadas). Há ainda uma turma de adultos em espaço cedido pelo Centro de Cultura Ordovás e uma turma online de conversação para alunos em nível intermediário, em parceria com a escola Língua Idiomas.

Como ser voluntário

Os professores de inglês que desejarem atuar como voluntários do projeto Rise Up - Inglês na Periferia podem entrar em contato através do Instagram ou pelo WhatsApp (54) 99159-4379.

Pessoas de outras áreas também podem ajudar o projeto em questões contábeis, legais e burocráticas, ou com apoio logístico na realização de eventos.

A Rise Up também aceita doações para custeio das atividades.

Por se tratar de instituição sem fins lucrativos, todo o valor arrecadado é destinado para a compra de materiais didáticos e no deslocamento dos professores até os locais de aula.

Os interessados podem contribuir mensalmente com valores, a partir de R$ 25, através do preenchimento desse formulário online.