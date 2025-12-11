Veja onde assistir ao documentário sobre a cultura vitivinícola da diante das enchentes de 2024

O documentário Terra e Coragem – 150 Anos de Resistência tece uma narrativa construída a partir de três histórias que conectam a memória e a realidade dos produtores vitivinícolas diante das enchentes de 2024.
Disponível no canal da Colônia Filmes no YouTube, a produção propõe uma reflexão sobre a base humana que sustenta a vitivinicultura há mais de um século, além de também apresentar a trajetória da família Tasca, de Monte Belo do Sul.
O documentário conta com relatos da enóloga e pesquisadora Maria Amélia Duarte Flores; do viticultor Lucas Tasca; de Giovani Giovanaz, de Marcorama, que compartilha a rotina da viticultura marcada por riscos climáticos constantes; além da presença do pai, Gilmar, e o filho, Luan, que têm o desejo de seguir no cultivo da uva.
Ficha Técnica
- Realização: Colônia Filmes
- Produção: Nich Soluções Estratégicas e OCTA Produções
- Direção: Lilian Donadelli e Felipe Vicari
- Direção de Fotografia: Marcelo Hensel
- Edição: Roberto Nichetti
- Captura de Imagens: Cinco Quatro Mídia
Financiamento
O projeto é financiado pelo Edital de Chamada Pública nº 23.2025 do CONSEVITIS-RS e conta com o patrocínio da Cooperativa Vinícola Garibaldi e apoio do CONSEVITIS-RS.