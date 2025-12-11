Veja onde assistir ao documentário sobre a cultura vitivinícola da diante das enchentes de 2024

O filme passou a integrar o acervo digital de produções sobre a cultura vitivinícola da Serra Gaúcha. Reprodução / Colônia Filmes / YouTube

O documentário Terra e Coragem – 150 Anos de Resistência tece uma narrativa construída a partir de três histórias que conectam a memória e a realidade dos produtores vitivinícolas diante das enchentes de 2024.

Disponível no canal da Colônia Filmes no YouTube, a produção propõe uma reflexão sobre a base humana que sustenta a vitivinicultura há mais de um século, além de também apresentar a trajetória da família Tasca, de Monte Belo do Sul.

O documentário conta com relatos da enóloga e pesquisadora Maria Amélia Duarte Flores; do viticultor Lucas Tasca; de Giovani Giovanaz, de Marcorama, que compartilha a rotina da viticultura marcada por riscos climáticos constantes; além da presença do pai, Gilmar, e o filho, Luan, que têm o desejo de seguir no cultivo da uva.

Ficha Técnica

Realização: Colônia Filmes

Colônia Filmes Produção: Nich Soluções Estratégicas e OCTA Produções

Nich Soluções Estratégicas e OCTA Produções Direção: Lilian Donadelli e Felipe Vicari

Lilian Donadelli e Felipe Vicari Direção de Fotografia: Marcelo Hensel

Marcelo Hensel Edição: Roberto Nichetti

Roberto Nichetti Captura de Imagens: Cinco Quatro Mídia

Financiamento