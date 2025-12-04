Universidade de Caxias do Sul realiza o 1º Festival de Verão e o 11º Natal em Família, neste sábado 

O espetáculo natalino da UCS vai reunir 80 artistas, entre instrumentistas, cantores e atores. Bruno Zulian / Divulgação

Neste sábado (6), a UCS realiza o 1º Festival de Verão, no Campus-sede. Integram a programação a inauguração do mural A Humanidade pelas Letras, pintado pelo artista visual Gustavo Gomes na fachada do Bloco E, e o tradicional concerto Natal em Família. Todas as atividades são gratuitas.

O Festival de Verão da UCS se inicia às 14h e seguirá com até as 21h, com atrações que variam entre o Bloco E, Centro Cívico e Centro de Convivência. A programação contará com shows musicais, esquetes teatrais, números de dança, contação de histórias, oficinas literárias, troca-troca de livros, workshop de grafite e feira de produtos artesanais, além de distribuição de pipoca, erva-mate e água quente.

A inauguração do mural "A Humanidade pelas Letras" está marcada para às 18h. Bruno Zulian / Divulgação/ Universidade de Caxias do Sul

A partir das 19h30min, se inicia o 11º Natal em Família. Para coroar o festival que celebra a cultura e o início do verão, a Orquestra Acadêmica e o Coro da UCS se reúnem para a apresentação no Centro Cívico. O tradicional espetáculo natalino da Universidade vai reunir 80 artistas, entre instrumentistas, cantores e atores. O concerto terá ainda a participação da soprano Karina Dante e do tenor Maicon Cassânego e do Grupo de Teatro do CETEC. A direção cênica é de Tina Andrighetti.

Em caso de chuva, os eventos externos serão concentrados no Centro de Convivência.

Confira a programação completa:

Centro de Convivência

14h às 17h – Feira de Artesanato

Feira de Artesanato 14h – Apresentação de música, desenho e pintura com alunos do CETEC

Apresentação de música, desenho e pintura com alunos do CETEC 14h30min – Histórias Encantadas (contação de histórias e distribuição de livros)

Histórias Encantadas (contação de histórias e distribuição de livros) 14h50min – Esquete O Vazio Servido, com alunos de teatro do CETEC

Esquete O Vazio Servido, com alunos de teatro do CETEC 15h10min – Apresentação de dança (forró e tango)

Apresentação de dança (forró e tango) 15h30min – Histórias Encantadas (contação de histórias e distribuição de livros)

Histórias Encantadas (contação de histórias e distribuição de livros) 15h50min – Apresentação do Quarteto de Cordas da UCS

Apresentação do Quarteto de Cordas da UCS 16h10min – Histórias Encantadas (contação de histórias e distribuição de livros)

Histórias Encantadas (contação de histórias e distribuição de livros) 16h40min – Apresentação da Orquestra Jovem UCS Lions EduC

Salas de Aula do Bloco E

14h – Oficina Literária

Oficina Literária 15h – Workshop de grafite com o artista visual Gustavo Gomes

Centro Cívico