Universidade de Caxias do Sul realiza o 1º Festival de Verão e o 11º Natal em Família, neste sábado 

As atividades gratuitas se iniciam às 14h. O tradicional espetáculo natalino da instituição terá início a partir das 19h30min

