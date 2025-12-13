Trajes oficiais da corte da Festa da Uva modernizam e aproximam imagem da rainha e princesas da comunidade caxiense

Rainha Elisa D'Mutti (ao centro) e princesas Júlia Dallegrave Scopel (à esquerda) e Letícia Comin (à direita) vestem look desenvolvido pela designer de moda Izabel Peteffi Basso. Vanessa Tonietto / Divulgação

A imagem da rainha e princesas da Festa Nacional da Uva é a marca que carrega o legado, a tradição e a história do evento comunitário para a comunidade caxiense. Os trajes oficiais vestidos pelas cortes ao longo dos anos marcam a memória de cada edição da Festa.

Pela primeira vez na história, as soberanas da Festa Nacional da Uva terão uma coleção cápsula de trajes oficiais de passeio. Em parceria com as marcas regionais Gida Malhas, Anselmi, Izabel Peteffi Basso, Carla Carlin e Malise, o trio dispõe de cinco looks, além do traje oficial assinado por Rico Bracco, que conversam entre si e podem ser misturados.

— A moda nos dá voz. A gente sente, sim, que a moda gera um encantamento na comunidade como um todo. Temos uma repercussão muito positiva quando apresentamos o trio dentro dessa curadoria de marcas, estilo e trajes muito pensados. A gente percebe um engajamento fortíssimo da comunidade — observa a estilista e membro da comissão social da Festa da Uva Elisa Kuver.

Para se comunicar com os novos públicos a moda tem sido um dos atributos utilizados pela comissão social da Festa da Uva. As roupas da coleção cápsula vão desde vestidos mais clássicos até terninhos, pensados como uma proposta de streetwear — estilo nascido nas décadas de 1980 e 1990, com inspiração urbana, casual e confortável — para que as soberanas tenham mais conforto ao andar pelas ruas da cidade.

Terninhos, assinados pela Malise, são inspirados na proposta streetwear. Vanessa Tonietto / Divulgação

— A coleção cápsula é multicultural. Numa marca, nós buscamos vestidos, algo mais sofisticado, exatamente das cores da festa: o vinho e o marrom da terra. Uma outra marca, a gente trouxe a contemporaneidade nos ternos, que é algo que empodera a mulher. Elas vão usar em diferentes situações. Empoderadas, representando as mulheres de Caxias do Sul e da região — resume Elisa.

"A rainha num terno off-white representa paz, serenidade"

As cores escolhidas para as roupas remetem à festa mas não se prendem ao tradicional vinho ou roxo. Há peças azuis, beges, rosa, off-white e verde. Todas elas pensadas na comunicação das soberanas com a comunidade.

— A rainha num terno off-white representa paz, serenidade. Toda essa serenidade, harmonia e profundidade que uma rainha tem que ter. Cercada por um rosa (nas princesas), que representa um pouco a alegria da festa. A alegria do rosa é muito importante numa festa italiana, que é pura alegria — explica a estilista.

No look desenvolvido pela designer Carla Carlin, o azul representa o céu brilhando sobre a região e o marrom, a terra, tão importante para os produtores de uva.

— As soberanas se apresentam através de um vestido mais social, do terno, da fluidez, das malhas. Dando voz para diferentes mulheres, porque elas representam todas essas diferentes mulheres que tem, cada uma, sua crença de estilo. Eu acredito muito no engajamento e a gente tem visto isso muito forte, e eu acho que a festa cresce com isso. Eu acho que assim a gente atualiza a festa. Fazemos a festa ser enxergada com todos os seus valores, com toda a sua essência, mas num momento atual — analisa Elisa.

Ano de inovações para a moda na Festa da Uva

Coroa com design inovador foi idealizada por Carlos Bacchi. Ulisses Castro / Agencia RBS

Além da coleção cápsula, que será apresentada à comunidade pela primeira vez, a 35ª edição da Festa Nacional da Uva já vem sendo marcada pela inovação.

Em agosto, as coroas, idealizadas pelo caxiense Carlos Bacchi, trouxeram a característica das criações do designer de moda, com uma proposta elegante, simples e minimalista.

Conforme Bacchi, a inspiração veio a partir da reflexão sobre a relação com o ambiente e o consumo. Feitas de metal e banhadas a ouro, a peça também remete à história empreendedora de Caxias do Sul. As coroas têm contornos diferentes e dobras que formam a linha do horizonte em Caxias.

Trajes oficiais do trio foram criados pelo estilista Rico Bracco. Ulisses Castro / Agencia RBS

O estilista Rico Bracco criou os trajes oficiais

Os trajes oficiais do trio de soberanas também trouxeram um novo olhar para a Festa da Uva. Criados por Rico Bracco desde fevereiro, os vestidos foram feitos no modelo modular, com três variações oficiais de uso, para passeio e gala.

A proposta reúne camisa de seda, camisa de linho, corset, gola, mangas plissadas removíveis, saia curta e saia interna removível. As cores escolhidas são o verde e o bordô. A sobreposição rosada, segundo o estilista, remete aos parreirais protegidos pelas rosas.