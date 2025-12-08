Temporada de "Em Cena", com a atriz Maria do Horto Coelho, tem últimas apresentações nesta semana, em Caxias 

Atriz de 93 anos estreou seu primeiro monólogo em 2009 Gabriel Lain / Divulgação

O monólogo Em Cena, estrelado pela atriz Maria do Horto Coelho, chega às suas últimas apresentações nesta semana, em Caxias do Sul. Após circular por diversos espaços culturais entre junho e agosto, sempre com sessões gratuitas, o espetáculo encerra a temporada 2025 com dois encontros na Tem Gente Teatrando: quinta e sexta-feira, (11 e 12 de dezembro) às 15h. A entrada é gratuita.

Com 93 anos de idade e quase sete décadas de teatro, a santa-mariense radicada em Caxias segue à frente da montagem que integra o repertório da Cia Teatral Atores Reunidos. Criado em 2009, o monólogo tem direção de Raulino Prezzi (in memoriam) e texto de Maria de Lourdes Torres, irmã da atriz.

O monólogo traz Maria do Horto no papel de uma atriz retirada do palco abruptamente por duas criaturas, no meio de uma apresentação em que esta representava a Rainha Elizabeth I. A trama se passa nos bastidores deste teatro, onde a personagem busca entender as razões que a colocaram naquela situação.

As sessões de encerramento contam com tradução em Libras e audiodescrição. A retirada de ingressos deve ser feita diretamente na bilheteria do espaço, 30 minutos antes do início de cada apresentação. O espetáculo tem 45 minutos de duração e classificação etária de 14 anos.