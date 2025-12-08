Cultura e Lazer

Monólogo
Notícia

Temporada de "Em Cena", com a atriz Maria do Horto Coelho, tem últimas apresentações nesta semana, em Caxias 

As duas sessões finais ocorrem nos dias 11 e 12 (quinta e sexta-feira), às 15h, na Tem Gente Teatrando

Pioneiro

