Tchê Noel, o irmão gêmeo do Papai Noel, é protagonista de espetáculo em São Francisco de Paula

Tchê Noel é irmão gêmeo do Papai Noel. Rafael Rermini / Divulgação

O Natal Gaúcho de São Francisco de Paula contará com uma programação que assumirá a identidade e a cultura regional. Entre as atrações, está o Tchê Noel, irmão gêmeo do Papai Noel. O personagem fará parte das Paradinhas de Natal aos sábados e domingos; e será também o protagonista do espetáculo Alma de Natal, neste sábado (20), que narra a sua história integrada ao folclore serrano. No mesmo dia, haverá apresentação do Coro Municipal de São Francisco de Paula, com repertório clássico sob regência do maestro Giovani Costa. A programação é gratuita.

O espetáculo têm direção artística do grupo folclórico Ana Terra e conta com a participação especial do ator, diretor, roteirista e dublador Oscar Simch como Papai Noel, o irmão gêmeo do Tchê Noel. A montagem utiliza três palcos simultâneos, um corpo extenso de bailarinos e estrutura premium. A entrada é gratuita.

Sinopse do espetáculo "Alma de Natal"

Depois de viver um Natal inesquecível em São Chico, Tchê Noel retorna à sua fábrica mágica tomado pela saudade. Inspirado por tudo o que viveu junto ao povo serrano, ele decide criar algo ainda mais especial para a nova noite de Natal. Ao lado dos inseparáveis duendes Pirim e Lipim, ele busca uma forma de presentear São Chico com algo que vá além do material: presentes da alma.

Paradinhas de Natal

As Paradinhas de Natal, um dos destaques da programação, segue até o dia 4 de janeiro. Aos sábados, ocorrem na Avenida Júlio de Castilhos, e aos domingos, no Lago São Bernardo. As apresentações reúnem banda, bailarinos e o Tchê Noel em um espetáculo itinerante com direção artística do Studio Atittude. Todas as atividades são abertas ao público.

O espetáculo Alma do Natal – Cores em Sentimentos tem produção de Santini Arquitetura Conceitual, direção artística do Grupo Ana Rita e participação do Grupo Ana Terra. As Paradinhas de Natal, que contam com a presença do Tchê Noel, têm direção do Estúdio Atittude.O Tchê Noel é idealização de Santini Arquitetura Conceitual.

Confira fotos do espetáculo:

Agende-se

Natal Gaúcho

Até 4 de janeiro

Programação gratuita

"Paradinhas de Natal"

Quando: Sábados, às 15h, na Avenida Júlio de Castilhos

Domingos, às 15h, no Lago São Bernardo

Espetáculo "Alma de Natal - Cores em Sentimentos"

Quando: 20 de dezembro, às 19h

20 de dezembro, às 19h Onde: Centro de Eventos de São Francisco de Paula

Centro de Eventos de São Francisco de Paula Entrada gratuita

Coro Municipal de São Francisco de Paula