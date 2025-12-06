Cultura e Lazer

Incentivo à leitura
Notícia

Tapete Mágico abre inscrições para escolher espetáculo da 26ª edição

O projeto conta com dez sessões anuais, que ocorrem no mês de abril em alusão ao Mês do Livro, no qual são celebrados o Dia Nacional do Livro Infantil (18 de abril) e o Dia Mundial do Livro (23 de abril)

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS