Tapete Mágico abre inscrições para escolher espetáculo da 26ª edição

Apresentações ocorrem no Teatro Municipal Pedro Parenti. Rodrigo Rossi / Divulgação

Estão abertas as inscrições para a seleção do espetáculo que vai integrar a 26ª edição do Tapete Mágico, projeto que há 25 anos estimula o interesse pela leitura por meio do teatro em Caxias do Sul. Criado para aproximar as crianças dos livros, o Tapete Mágico utiliza a linguagem lúdica e dinâmica das artes cênicas como ferramenta para despertar o gosto pelas letras. As inscrições seguem até o dia 9 de janeiro, no link.

— O projeto surgiu em 2001 e, desde então, ocorre de forma ininterrupta na cidade de Caxias do Sul, chegando em 2026 a sua 26ª edição. Ao longo dos anos, o projeto assumiu diferentes formatos e foi realizado em diversos locais da cidade — explica a coordenadora do Programa Permanente de Estímulo à Leitura, Natascha Rech.

Atualmente, o projeto conta com dez sessões anuais, que ocorrem no mês de abril em alusão ao Mês do Livro, no qual são celebrados o Dia Nacional do Livro Infantil (18 de abril) e o Dia Mundial do Livro (23 de abril). Em sua última edição, realizada em 2025, o projeto contemplou mais de 3 mil participantes de 44 escolas públicas da cidade, que realizaram inscrição para participar da ação.

A edição de 2026 contará com dez apresentações destinadas a crianças de 6 a 11 anos, no Teatro Municipal Pedro Parenti, previstas para ocorrerem entre 13 e 17 de abril, com uma sessão pela manhã e outra à tarde.

— Diversos grupos e companhias teatrais da cidade já se apresentaram ao longo das edições. Todas as apresentações compartilham um objetivo central: despertar o interesse pela leitura. Por meio da linguagem lúdica e dinâmica do teatro, são apresentadas peças que estabelecem uma relação direta com a literatura, colocando o livro, o leitor e o ato de ler como protagonistas do enredo. Assim, o projeto busca despertar a imaginação e promover o hábito da leitura de forma leve e divertida. A interatividade é a marca registrada do Tapete Mágico, tornando cada criança parte da narrativa — pontua.

Por isso, o espetáculo selecionado deve apresentar um enredo que dialogue diretamente com o propósito do projeto, incentivando a imaginação, a criatividade e o hábito de ler.

— A escolha do grupo que realizará as apresentações é feita através de cuidadosa análise das proposições por integrantes da Diretoria do Livro Literatura e Leitura e Programa Permanente de Estímulo à Leitura — detalha Natascha.