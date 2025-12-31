Sorte no amor? Novo emprego? Confira as previsões dos signos para 2026

Henrique Fonseca destacou que ano de 2026 será positivo para todos os signos, principalmente na questão de proatividade Porthus Junior / Agencia RBS

As expectativas para um novo ano são sempre rodeadas de questionamentos sobre a vida, o lado profissional, a saúde e, claro, os relacionamentos amorosos. Em 2025, muitas pessoas passaram por encerramentos de ciclos, porém 2026 promete trazer muita ação e conquistas para todos os signos. Isso é o que prevê o terapeuta espiritual e cigano caxiense Henrique Fonseca.

Em uma tiragem geral, Henrique trouxe o que cada um dos signos deve enfrentar no próximo ano, mas já adiantou que os arianos serão os mais "sortudos".

— Como 2026 será regido pelo planeta Marte, o mesmo que rege Áries, aqueles com esse signo terão mais sorte. Será um ano muito intenso, para realmente prosperar. É o momento de brilhar, usar toda a coragem natural para realizar grandes feitos, mas também um ano em que vai ser preciso trabalhar paciência porque a energia de ação pode virar impulsividade — destacou.

O terapeuta também destacou que 2026 trará a energia de determinação por meio da carta O Cavaleiro. Não será um ano para ficar parado.

— A carta do Cavaleiro traz a energia da força, da determinação, é um ano de aceleração, as coisas vão acontecer muito mais rápido, é um ano que vai voar também. Será um período de grande dinamismo, realmente de tomar atitude — ressalta.

Confira as previsões para os signos em 2026, segundo o terapeuta espiritual e cigano Henrique Fonseca:

ÁRIES: O CORAÇÃO

A carta O Coração demonstra que o ariano será motivado pela paixão em 2026 Porthus Junior / Agencia RBS

Sendo o primeiro signo do zodíaco e regido por Marte, os arianos se alinham com a energia de impulso máximo do ano. Com a carta do Coração guiando o caminho, a paixão será o motor para todas as conquistas.

No amor, a energia é de intensidade total: para os solteiros, um novo romance pode surgir de forma avassaladora. Para os comprometidos, é o momento ideal para inovar e reacender a chama da paixão.

A mensagem para 2026 é: usem todo o seu brilho e coragem, mas com sabedoria e coração.

TOURO: AS ESTRELAS

A carta As Estrelas destacou que os taurinos estarão com os caminhos iluminados Porthus Junior / Agencia RBS

A carta As Estrelas traz uma energia de esperança, sucesso e proteção espiritual para os taurinos, indicando que os caminhos estarão iluminados e os sonhos mais perto de se tornarem realidade.

No amor, a fase é de otimismo e magnetismo. Para os solteiros, essa energia atrairá pessoas especiais, com grande potencial para um relacionamento significativo. Para os comprometidos, será um período de harmonia, cumplicidade e de realizar sonhos em conjunto.

A mensagem para 2026 é: siga a sua estrela-guia, confie no seu brilho e permita que o destino te surpreenda.

GÊMEOS: O RAMALHETE

A carta O Ramalhete traz que os geminianos terão um ano marcado pela felicidade e surpresas agradáveis Porthus Junior / Agencia RBS

A carta O Ramalhete indica um ano de felicidade e surpresas agradáveis para os geminianos, mas que também pedirá atenção e discernimento.

No amor, a energia é de romance e gentileza. Para os solteiros, surgirão muitos convites e oportunidades, mas será preciso ter cuidado com falsas promessas e aparências. Para os comprometidos, o período é de harmonia, desde que a relação seja regada com sinceridade.

A mensagem para 2026 é: aproveite os presentes da vida, mas com sabedoria para discernir o que é verdadeiro e duradouro.

CÂNCER: OS PÁSSAROS

A carta Os Pássaros destacou que os cancerianos terão um ano de parcerias, negociações e comunicação intensa Porthus Junior / Agencia RBS

A carta Os Pássaros indica um ano de parcerias, negociações e comunicação intensa para os cancerianos, onde suas trocas e seu esforço trarão grandes recompensas.

No amor, o diálogo será a base de tudo. Para os solteiros, a paquera e as conversas interessantes podem levar a um novo romance. Para os comprometidos, será um ano para fortalecer a cumplicidade através de planos e conversas sinceras.

A mensagem para 2026 é: comunique-se com clareza, trabalhe com foco e colha os frutos da sua dedicação.

LEÃO: O CHICOTE

A carta O Chicote indica que os leoninos terão sua força amplificada, mas ela precisará ser usada com sabedoria e foco Porthus Junior / Agencia RBS

A carta O Chicote indica que a força dos leoninos estará amplificada, mas que precisará ser usada com sabedoria e foco.

No amor, a energia pode ser de “8 ou 80”. Por um lado, pode haver um aumento da paixão. Por outro, há um alerta para discussões e brigas por poder. O segredo será usar essa força para construir, não para disputar.

A mensagem para 2026 é: use seu poder com disciplina e sabedoria, e lembre-se que a verdadeira força também reside na capacidade de ceder e descansar.

VIRGEM: A CRUZ

A carta A Cruz indica que os virginianos terão um período de desafios que testarão a força e fé Porthus Junior / Agencia RBS

A carta A Cruz indica um período de desafios que testarão a força e fé dos virginianos. Cada obstáculo superado trará um crescimento profundo.

No amor, a fase pede paciência e resiliência. Para os comprometidos, será a hora de enfrentar os problemas juntos, com fé na força da união. A superação dessas provas fortalecerá o vínculo de forma definitiva.

A mensagem para 2026 é: tenha fé na sua jornada. As batalhas que você enfrenta hoje estão construindo a sua maior vitória amanhã.

LIBRA: A CRIANÇA

A carta A Criança convida os librianos a olharem para a vida com mais otimismo em 2026 Porthus Junior / Agencia RBS

A carta A Criança convida os librianos a olharem a vida com mais otimismo e a se abrirem para o novo.

No amor, a espontaneidade estará no ar, mas ela virá com um desafio: para que os relacionamentos floresçam, será preciso se posicionar de forma clara e autêntica.

A mensagem para 2026 é: abrace o novo com o coração aberto, mas com a maturidade de se posicionar e cuidar de si com responsabilidade.

ESCORPIÃO: A SERPENTE

A carta da Serpente alinha-se perfeitamente a natureza dos escorpianos, convidando-os a “trocarem de pele”. Porthus Junior / Agencia RBS

A carta da Serpente alinha-se perfeitamente a natureza do escorpiano, o convidando a “trocar de pele” em 2026.

No amor, a energia é de paixão e sedução, mas a Serpente traz um grande alerta para traições, ciúmes e manipulações. Será crucial usar a intuição para discernir em quem confiar.

A mensagem para 2026 é: use seu poder para curar e transformar. A sabedoria não está no ataque, mas em saber quando e como agir.

SAGITÁRIO: CARTA 2 (AS PEDRAS / O TREVO)

A carta As Pedras traz a energia do Trevo. Será um período leve, com boas notícias e oportunidades para os sagitarianos Porthus Junior / Agencia RBS

A carta As Pedras traz a energia do Trevo. Será um período leve, com boas notícias e oportunidades para os sagitarianos.

No amor, a sorte também sorri para você. Para os solteiros, um encontro casual pode se transformar em algo especial. Para os comprometidos, a fase é de harmonia.

A mensagem para 2026 é: aproveite a sua maré de sorte, mantenha o otimismo em alta e transforme as pequenas chances em grandes vitórias.

CAPRICÓRNIO: A TORRE

A carta A Torre convida os capricornianos a olharem para si e fortalecerem suas bases. Porthus Junior / Agencia RBS

O ano de 2026 será um ano de introspecção, estruturação e autoconhecimento para os capricornianos. A carta A Torre o convida a olhar para dentro e a fortalecer suas bases.

No amor, a fase pede mais individualidade e respeito ao espaço do capricorniano. Para os solteiros, pode ser um período mais solitário, focado no amor-próprio. Para os comprometidos, o desafio será equilibrar o tempo a sós com a vida a dois.

A mensagem para 2026 é: construa sua fortaleza interior com base no autoconhecimento, mas lembre-se de manter as pontes para o mundo exterior.

AQUÁRIO: O CIGANO (O HOMEM)

Para os aquarianos, a carta O Cigano (ou O Homem) traz uma energia de ação, foco e da necessidade de usar o poder mental para realizar planos de forma concreta Porthus Junior / Agencia RBS

A carta O Cigano (ou O Homem) traz uma energia de ação, foco e da necessidade de usar o poder mental para realizar planos de forma concreta.

No amor, a racionalidade estará em alta. Para os solteiros, a atração será por pessoas inteligentes e decididas. Para os comprometidos, a fase pede mais diálogo objetivo e menos drama, sendo ideal para alinhar metas e agir em conjunto.

A mensagem para 2026 é: use sua mente brilhante para agir com propósito, mas não se esqueça de liderar também com o coração.

PEIXES: A CHAVE

A carta A Chave indica que as soluções para os problemas dos piscianos estarão em suas próprias mãos Porthus Junior / Agencia RBS

Pisciano, 2026 será o ano em que você encontrará as respostas e abrirá as portas para o seu futuro. A carta A Chave indica que as soluções para os seus problemas estarão em suas mãos.

No amor, a energia é de resolução e compromisso. Para os solteiros, a chave pode representar a chegada de alguém que “destrava” o coração. Para os comprometidos, é o ano ideal para resolver pendências e dar um passo adiante na relação.

