Sorte no amor? Novo emprego? Confira as previsões dos signos para 2026

Terapeuta espiritual caxiense, Henrique Fonseca, realizou uma tiragem geral com as cartas do baralho cigano e previu como será o ano de cada um dos 12 símbolos do zodíaco no próximo ano 

Renata Oliveira Silva

