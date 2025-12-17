Show do cantor Roberto Carlos em Gramado arrecada mais de duas toneladas de alimentos com ingresso solidário

Show do Rei integrou a programação do 40º Natal Luz. Porthus Junior / Agencia RBS

O tradicional especial de fim de ano da TV Globo, estrelado pelo rei Roberto Carlos, foi gravado na última sexta-feira (12) em Gramado. O evento integrou a programação do 40º Natal Luz e teve um impacto social significativo, com a arrecadação de cerca de duas toneladas de alimentos com ingresso solidário.

Parte das doações será destinada a instituições de Gramado que atuam nas áreas de saúde, reabilitação, assistência social e atendimento ao idoso. O restante dos alimentos será utilizado para complementar as cestas básicas distribuídas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

A programação do 40º Natal Luz de Gramado segue até 18 de janeiro de 2026, e o especial de fim de ano da TV Globo vai ao ar no dia 23 de dezembro.