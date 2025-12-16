Show de drones inédito celebra 40 anos do Natal Luz em Gramado

O espetáculo terá 1.100 drones sincronizados formando figuras natalinas e elementos que fazem referência ao Natal Luz e à cidade de Gramado. Divulgação/ / Droneportos

Neste domingo (21), o Natal Luz de Gramado, em comemoração aos seus 40 anos, terá uma atração inédita. No encerramento do Grande Desfile de Natal ocorrerá um show de drones, que terá aproximadamente 10 minutos de apresentação no céu, com 1.100 drones sincronizados formando figuras natalinas e elementos que fazem referência ao Natal Luz e à cidade de Gramado.

O espetáculo tecnológico ocorre em uma parceria entre a empresa Droneportos do Brasil, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Gramado e a Gramadotur. O show será realizado sobre o Parque Knorr e poderá ser visto pelo público que estiver ao longo da Avenida das Hortênsias ou em outros pontos centrais da cidade. A ação será integrada ao desfile, com trilha sonora, luzes e voos coreografados.

Leia Mais Prefeitura de Gramado prorroga por mais seis meses decreto que veta novos alvarás para hotéis e restaurantes na cidade

O projeto-piloto da Droneportos do Brasil, que testa um sistema de entregas por drones na cidade, também será apresentado de forma simbólica: ao final do desfile, o Papai Noel fará a entrega de um presente de Natal com auxílio de um drone, em frente à Igreja São Pedro.