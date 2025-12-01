Cultura e Lazer

Sarau e shows irão marcar as celebrações pelo Dia Nacional do Samba, em Caxias do Sul, nesta semana

Atividades irão ocorrer no Bar do Luizinho, nesta terça-feira e no domingo, e também na Estação Férrea, nesta terça

Andrei Andrade

