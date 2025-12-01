Sarau e shows irão marcar as celebrações pelo Dia Nacional do Samba, em Caxias do Sul, nesta semana

Roda de samba irá agitar a Rua Jacob Luchesi, no domingo, marcando o encerramento do projeto Dia do Samba Bar do Luizinho / Divulgação

A quarta edição do projeto Dia do Samba vai movimentar Caxias do Sul nesta semana, com uma programação que destaca a força cultural e a relevância histórica do gênero. Com as atividades concentradas no Bar do Luizinho (Rua Jacob Luchesti, 3074), que tem à frente Leonardo dos Santos, idealizador do projeto, a ideia é reforçar o papel esta manifestação cultural como expressão de identidade, resistência e inclusão social.

A abertura ocorre nesta terça-feira (2), data em que se comemora a data no Brasil, com o Sarau Dia do Samba, que propõe um diálogo entre música e memória. O pesquisador Ernani Vieira falará sobre a trajetória do samba na cidade, enquanto Mestre Batata, figura central no documentário De que lado tu samba?, compartilha sua experiência na preservação do gênero. O bar abre às 18h, o bate-papo inicia às 20h e a noite ainda terá samba de raiz com os Seresteiros do Luar, às 21h. A entrada é gratuita.

No domingo (7), a celebração toma a rua Jacob Luchesi, que servirá de palco para uma grande roda de samba a partir das 15h, reunindo músicos locais e convidados. O encontro terá ainda gastronomia de boteco e um repertório repleto de clássicos. Para esse dia, a entrada custa R$ 20.

_ O Dia do Samba reafirma o gênero como patrimônio vivo da cultura brasileira. Mesmo em uma cidade marcada pela imigração italiana, o samba mantém presença ativa por meio de clubes, escolas e blocos, fortalecendo as raízes afro-brasileiras e combatendo o preconceito racial _ destaca Leonardo.

O projeto tem produção da Cali Gestão Cultural e financiamento do Financiarte, da prefeitura de Caxias do Sul.

TEM SAMBA TAMBÉM NA ESTAÇÃO FÉRREA

Marcando o encerramento da Temporada da Cultura Negra em Caxias do Sul, também no embalo da celebração pelo Dia Nacional do Samba, o palco da Estação Férrea recebe, a partir das 19h, o espetáculo Liberdade, que reúne tambores, danças e cantorias para celebrar a presença negra como parte fundamental da formação de Caxias. A abertura ficará por conta dos Seresteiros do Luar. A programação é promovida pela Diretoria de Arte e Cultura Popular e pela Unidade de Música da Secretaria Municipal da Cultura. A entrada é gratuita.