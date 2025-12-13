Roberto Carlos grava especial de fim de ano em Gramado com João Gomes, Fafá de Belém, Jorge Ben e Supla; confira como foi

Roberto Carlos gravou o especial de fim de ano da Globo nesta sexta-feira(12) em Gramado. Porthus Junior / Agencia RBS

Foi, nas palavras de Roberto Carlos, “na cidade que faz o Natal mais bonito do país” que o tradicional especial de fim de ano da rede Globo foi gravado na noite desta sexta-feira(12).

O Rei subiu ao palco do Serra Park, em Gramado às 21h30min e por duas horas desfilou sucessos acompanhado da banda coordenada pelo maestro Eduardo Lages, que abriu a apresentação com o instrumental do clássico “Emoções”.

A noite ainda reservaria encontros com a nova geração da música brasileira como o pernambucano João Gomes que subiu ao palco e trouxe, ao lado de Roberto Carlos, o forró vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa de 2025.

No especial de fim de ano, que vai ao ar em 23 de dezembro, a audiência vai conferir pela televisão o rei cantando Elvis Presley com Supla e a dobradinha com o também octagenário Jorge Ben para “Eu sou terrível” e “Chove Chuva”, canções que botaram o público de cerca de quatro mil pessoas para dançar.

Na sequência, Roberto Carlos ainda apresentaria “a risada que todo brasileiro conhece”. Vestida de vermelho e com cabelos platinados, Fafá de Belém subiu gargalhando ao palco para um “Eu te amo” cantado em coro com a plateia.

Sentado próximo dali estava Dunga, o capitão do tetra, reconhecido pela cantora paraense:

_ Olha o Dunga, eu sou tua fã - disse Fafá.

Quem também acompanhou Roberto Carlos em Gramado foi o governador Eduardo Leite que ao chegar brincou dizendo que não era só de samba que gostava, em referência ao vídeo que publicou nas suas redes sociais no início do mês.

- Vamos cantar “Detalhes”, “Outra Vez”, tem muita coisa boa pra rolar - disse.

E Leite estava certo, prevendo também a apresentação das 21 crianças de seis a 14 anos do Coro Infantil Vozes de Gramado que cantou, com roupas azuis encomendadas pela Rede Globo, “Menino Jesus” com o rei.

- É um privilégio, eles nunca tiveram oportunidade parecida, são todos alunos do coral adulto, foi uma honra receber o convite e uma responsabilidade em se preparar por um mês e meio - contou a regente Jane Pozo.

Entre os pequenos cantores estava José Koetz, 11 anos, que cantou acompanhado da irmã Catarina, 9, e que segundo o pai, Ike Koetz, não precisaram ser ensinados sobre quem era o senhor de 84 anos que se apresentaria em Gramado:

- Eles amam a música “Chegaste”, que o Roberto Carlos compôs com a Jenifer Lopes, sempre ouvem em casa. Quando veio a oportunidade de ver ele de tão perto foi extraordinário pra toda a família.

Última convidada da noite, a atriz Sophie Charlotte cantou com o rei a canção "Proposta" tema do romance entre sua personagem, Gerluce, e Paulinho (Romulo Estrela) na novela Três Graças.

É claro que não faltou a clássica “Calhambeque” e foi com “Noite Feliz” que as 170 rosas brancas e vermelhas foram distribuídas a um público que se aproximou em massa do palco para tentar a sorte.

Uma delas, lançadas pelo rei, vai para Alagoas para as mãos da mãe de Gabriella Viera Damasceno, 33 anos:

- A gente sempre assistiu o especial de Roberto no sofá, e hoje vivi um sonho por nós. Moro no Rio Grande do Sul há dois anos e essa flor vai pra minha mãe Danúbia. Já assisti ele em março em Novo Hamburgo, mas acho que o especial de Natal é diferente. Ele sempre cumpre o que promete, mas hoje foi além, Fafá de Belém foi a cereja do bolo.

O bis veio por capricho da gravação que mandou João Gomes junto do rei de volta ao palco, quando o público já deixava o Serra Park. “Fé” foi a única música regravada do show que ocorreu sem interrupções e marcou também os 40 anos do Natal Luz de Gramado.