Cultura e Lazer

Show do rei
Notícia

Roberto Carlos grava especial de fim de ano em Gramado com João Gomes, Fafá de Belém, Jorge Ben e Supla; confira como foi

Apresentação teve duas horas de clássicos e convidados

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS