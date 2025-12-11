Projeto pretende modernizar a Biblioteca Pública de Caxias do Sul com chips para controle patrimonial e autoatendimento

Um projeto inscrito na Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) pretende modernizar a Biblioteca Pública Municipal Dr. Demétrio Niderauer, no Centro de Caxias do Sul, com chipagem dos livros do acervo para o controle patrimonial.
A proposta está protocolada no Pronac sob o número 244606, foi aprovado e publicado no Diário Oficial da União em 20 de junho de 2024. O valor total autorizado é de R$ 3.164.600,00 para a proposta que contempla modernização estrutural, ampliação da acessibilidade e qualificação dos serviços prestados ao público. Atualmente, o projeto está em fase de captação de recursos por empresas que queiram destinar quantias por meio da Lei Federal.
— É um projeto que prevê uma aplicação de chips de radiofrequência nos livros da biblioteca. Em primeiro momento, da Biblioteca Pública, mas tem margem para adaptarmos e expandirmos para outras bibliotecas que sejam relacionadas conosco, como a Biblioteca Parque e a Biblioteca do CEU Cidade Nova — explica o diretor do espaço, Cássio Immig.
Inicialmente, a chipagem dos livros será para auxiliar no controle interno de localização dos exemplares, de devoluções e possíveis furtos que possam ocorrer. No entanto, a tecnologia pode evoluir para autoatendimento na retirada e devolução de livros com o uso de totens digitais.
— O que a gente vê como maior vantagem é a organização e a localização dos materiais. Do material que, eventualmente, o leitor vem na biblioteca, tirou da estante e devolveu no lugar que não é o do livro. Para achar esse livro fora do lugar, temos que olhar todos e perceber que está fora do lugar. Com o chip e o equipamento, a gente insere a informação e vai indicar onde ele está.
De acordo com Immig, não será necessária uma grande reforma física no espaço da biblioteca, porque para instalar os equipamentos serão necessárias adaptações pontuais.
— A ideia é que esses R$ 3 milhões atenderiam integralmente a Biblioteca Pública com a do chip e dos controles derivados dele. Seja da questão patrimonial, de alarme antifurto, seja essa questão da localização das estantes. É claro que se não captarmos tudo vamos escalonar o que é mais prioritário dentro dos valores que vierem — avalia o diretor da Biblioteca Pública.
Como apoiar
- A empresa proponente é a GK Produções.
- As contrapartidas de visibilidade institucional para os apoiadores podem ser consultadas com Guilherme Klopffleisch pelo telefone (41) 99129-3003 ou pelo e-mail guilherme@mindestrategias.com.br
- O prazo para captação de recursos é até abril de 2027.
Acervo de 100 mil exemplares
- Atualmente, o acervo da Biblioteca Pública é composto por cerca de 100 mil exemplares.
- Desse acervo as obras estão distribuídas pela Biblioteca Dr. Demétrio Niderauer (Casa da Cultura), Biblioteca Parque (Parque Getúlio Vargas) e Praça CEU (bairro Cidade Nova).
- De acordo com Cássio Immig, diretor da Biblioteca Pública, 75 mil são livros, mas há também periódicos, livros em braile, CDs e DVDs oriundos do Financiarte, que são armazenados pelo setor.