Projeto pretende modernizar a Biblioteca Pública de Caxias do Sul com chips para controle patrimonial e autoatendimento

Inicialmente, a chipagem dos livros será para auxiliar no controle interno de localização dos exemplares. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Um projeto inscrito na Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) pretende modernizar a Biblioteca Pública Municipal Dr. Demétrio Niderauer, no Centro de Caxias do Sul, com chipagem dos livros do acervo para o controle patrimonial.

A proposta está protocolada no Pronac sob o número 244606, foi aprovado e publicado no Diário Oficial da União em 20 de junho de 2024. O valor total autorizado é de R$ 3.164.600,00 para a proposta que contempla modernização estrutural, ampliação da acessibilidade e qualificação dos serviços prestados ao público. Atualmente, o projeto está em fase de captação de recursos por empresas que queiram destinar quantias por meio da Lei Federal.

— É um projeto que prevê uma aplicação de chips de radiofrequência nos livros da biblioteca. Em primeiro momento, da Biblioteca Pública, mas tem margem para adaptarmos e expandirmos para outras bibliotecas que sejam relacionadas conosco, como a Biblioteca Parque e a Biblioteca do CEU Cidade Nova — explica o diretor do espaço, Cássio Immig.

Cássio Immig diz que não será necessária uma grande reforma física no espaço, porque para instalar os equipamentos serão necessárias adaptações pontuais. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Inicialmente, a chipagem dos livros será para auxiliar no controle interno de localização dos exemplares, de devoluções e possíveis furtos que possam ocorrer. No entanto, a tecnologia pode evoluir para autoatendimento na retirada e devolução de livros com o uso de totens digitais.

— O que a gente vê como maior vantagem é a organização e a localização dos materiais. Do material que, eventualmente, o leitor vem na biblioteca, tirou da estante e devolveu no lugar que não é o do livro. Para achar esse livro fora do lugar, temos que olhar todos e perceber que está fora do lugar. Com o chip e o equipamento, a gente insere a informação e vai indicar onde ele está.

Leia Mais Centro de Referência para a Juventude de Caxias do Sul muda de endereço

De acordo com Immig, não será necessária uma grande reforma física no espaço da biblioteca, porque para instalar os equipamentos serão necessárias adaptações pontuais.

— A ideia é que esses R$ 3 milhões atenderiam integralmente a Biblioteca Pública com a do chip e dos controles derivados dele. Seja da questão patrimonial, de alarme antifurto, seja essa questão da localização das estantes. É claro que se não captarmos tudo vamos escalonar o que é mais prioritário dentro dos valores que vierem — avalia o diretor da Biblioteca Pública.

Como apoiar

A empresa proponente é a GK Produções.

As contrapartidas de visibilidade institucional para os apoiadores podem ser consultadas com Guilherme Klopffleisch pelo telefone (41) 99129-3003 ou pelo e-mail guilherme@mindestrategias.com.br

O prazo para captação de recursos é até abril de 2027.

Do tal de 100 mil exemplares, 75 mil são livros. Os demais estão contabilizados entre periódicos, CDs e DVDs. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Acervo de 100 mil exemplares