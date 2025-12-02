Projeto inspirado nas feiras italianas, o Mercatino Caxias promove a edição especial Natale 2025

Mercantino Caxias - Edizione Natal 2025 será no Clube Juvenil. Ulisses Castro / Agencia RBS

Inspirados nas feiras italianas, o projeto Mercantino Caxias promove a edição especial Natale 2025, neste sábado (6) e domingo (7), das 9h às 19h, no Salão Social do Clube Juvenil, no centro da cidade. Mais de 80 expositores farão parte desta edição.

O encontro terá arte, artesanato, empreendedorismo e atividades de cultura e turismo. O evento é gratuito e será arrecadado alimentos não perecíveis e materiais de limpeza para o Mão Amiga.

Serviço

O quê: Mercatino Caxias - Edizione Natale 2025

Quando: 6 e 7 de dezembro, das 9h às 19h

Onde: Salão Social do Clube Juvenil, no centro de Caxias