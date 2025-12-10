Cultura e Lazer

Patrimônio histórico
Notícia

Primeira etapa de restauro do Monumento Nacional ao Imigrante, em Caxias do Sul, deve iniciar em janeiro

A partir de 15 de dezembro o espaço será fechado ao público para organização interna do acervo. As obras devem ser concluídas no segundo semestre de 2026

Pioneiro

