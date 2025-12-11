Orquestra Filarmônica da UFRGS realiza concerto natalino em Caxias do Sul

Orquestra Filarmônica da UFRGS se apresenta em Caxias do Sul a partir das 19h30min da próxima quarta-feira (17). Luis Ventura / Divulgação Orquestra Filarmônica UFRGS

A confirmação da chegada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) à Caxias do Sul já começa a movimentar, também, a cena cultural da cidade. Na próxima quarta-feira (17), a Orquestra Filarmônica UFRGS realiza um concerto, com repertório natalino e festivo, para marcar a implantação do futuro Campus Serra.

A apresentação está marcada para às 19h30min na Igreja São Pelegrino (Av. Itália, 54 – bairro São Pelegrino), com entrada gratuita e aberta ao público em geral.

Criada em 2020, a Orquestra Filarmônica UFRGS é formada majoritariamente por estudantes do curso de graduação em Música da Universidade e visa promover formação artística e vivência profissional em orquestra para jovens músicos.