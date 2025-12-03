O gringo ataca novamente: Iotti autografa "Radicci 5" nesta quinta-feira, em Caxias do Sul

Iotti com o quinto volume de tirinhas de seu personagem, criado 42 anos atrás nas páginas do Pioneiro Porthus Junior / Agencia RBS

Carlos Henrique Iotti não esconde: Radicci já flerta com a aposentadoria. Os 42 anos de trabalho do personagem, afinal, permitem sonhar com o merecido descanso. Fato é, porém, que o colono beberrão ainda não ganhou sossego na mente do cartunista - esta sim, longe de dar sinais de diminuir seu ímpeto criativo. Nesta quinta-feira, na cafeteria Café Cultura, do Shopping Villagio Caxias, Iotti irá autografar a nova coletânea de tirinhas, "Radicci 5", a partir das 19h.

Sem dar spoiler, mas oferecendo uma pequena amostra do que o leitor irá encontrar em Radicci 5, até o recente tarifaço imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump ao Brasil ganha a sua "adaptação" para o universo radicciano, quando o dono da bodega decide taxar os frequentadores que não contribuem com a limpeza, nem respeitam o horário de fechar (ao final, o bodegueiro acaba tendo de arcar com as consequências). Outros temas que perpassam as mais de 200 tirinhas são a polêmica dos bebês reborn, o debate gourmet x raiz e o VéioTuber, em que Guilhermino e o Nonno resolver se arriscar no mundo digital em busca de cliques e curtidas.

Detalhe de "Radicci 5" Porthus Junior / Agencia RBS

- Eu não consigo parar. Acho que já deveria ter aposentado o Radicci, algumas pessoas também já me disseram isso, mas enquanto os boletos continuarem chegando, eu vou continuar arrumando umas encrencas para ele se meter - brinca o autor.

Enquanto algumas da mais de 200 tirinhas espalhadas pelas 128 páginas do volume são inéditas, outra parte foi publicada em jornais ou nas redes sociais de Iotti. É por isso que, embora a maior parte seja atemporal, as estações do ano aparecem como uma espécie de fio condutor.

- O livro começa com a temática de fim do ano, com algumas presepadas de Natal e de Ano Novo, depois passa pelo veraneio, onde entra a história de "descer pra BC", que aqui neste caso é Balneário Curumin, e depois chega o inverno bem pronunciado, com a eterna bronca do Radicci com o banho e com o chuveiro elétrico _ comenta Iotti, que tem se dedicado também à serigrafia em camisetas e panos de prato, além de estar personalizando barris de vinho para a "Pipa Parade", exposição ao ar livre prevista para ocorrer no próximo verão em municípios da Serra.

Sendo talvez a primeira sessão de autógrafos que o cartunista irá promover sem o tradicional brinde com vinho Moscato colonial _ o preferido do Radicci _ quem for à sessão de autógrafos poderá tomar um bom café antes ou depois de adquirir o seu exemplar, que estará à venda por R$ 50.

PROGRAME-SE

O quê: lançamento de "Radicci 5", de Carlos Henrique Iotti

Quando: nesta quinta-feira, a partir das 19h

Onde: Cafeteria Café Cultura, no Shopping Villagio Caxias