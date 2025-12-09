Noite Gospel é confirmada na Festa da Uva 2026, em Caxias do Sul, com entrada gratuita

Noite em que os evangélicos celebram sua fé através da música terá entrada gratuita Porthus Junior / Agencia RBS

A Comissão Comunitária da Festa da Uva 2026 confirmou nesta terça-feira que o evento terá uma Noite Gospel integrada à programação cultural, como já havia ocorrido nas edições mais recentes. A organização ficará a cargo da Associação de Ministros e Ministérios Evangélicos de Caxias do Sul (Amecs). Ainda não foram definidos quais serão os shows e demais atrações.

Em reunião que contou com representantes da Amecs, da Festa e da Secretaria Municipal de Cultura, ficou definido que a entrada será gratuita, a fim de garantir amplo acesso à comunidade. Também começou a ser discutida a definição de espaços dentro do Parque da Festa da Uva que possam receber os shows, com atenção à segurança, ao conforto e à capacidade de público.