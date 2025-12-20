Natal Luz de Gramado é reconhecido como festival natalino mais longo do mundo pelo Guinness World Records

Título foi entregue por representante do Guinness em evento realizado no Serra Park na noite deste sábado Gabriel Costa / Agência RBS

O maior natal do mundo é o de Gramado. Com 88 dias de programação ininterrupta, o Natal Luz foi nomeado o "festival de Natal mais longo do mundo" pelo Guinness World Records, o livro mundial dos recordes. O anúncio oficial ocorreu na noite deste sábado (20), em uma cerimônia no Serra Park.

— O reconhecimento vem para coroar a 40ª edição desse evento que foi pioneiro e que inspirou tantas celebrações de natal no Brasil. É a premiação de um planejamento, uma renovação constante e de um trabalho feito por milhares de pessoas, porque a cada ano buscamos inovar e emocionar mais — comemora Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, autarquia de turismo municipal responsável pelo evento.

O Natal Luz já era considerado o maior Natal do Brasil e, esse ano, teve orçamento recorde de R$ 37 milhões. São quase 2.500 profissionais diretamente envolvidos em toda a programação, que reúne mais de 350 atrações em diferentes horários e locais. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, a temporada natalina em Gramado, que vai de 23 de outubro até 18 de janeiro, deve atrair 2,8 milhões de visitantes para a cidade.

— A gente passou uma semana na cidade assistindo toda a programação e conferindo todas as atrações pra aferir o recorde. Tem muitas cidades no mundo que celebram o Natal em grande escala, mas Gramado nos chamou a atenção pela duração, são realmente 88 dias de programação diária (o recorde é referente a 2024, programação e duração idêntica a 2025) — detalha a Jurada do Guinness World Records no Brasil Camila Borenstein

Com estimativa de movimentar cerca de R$ 200 milhões na economia local, o Natal Luz tem três grandes eventos pagos: O Grande Desfile de Natal, todas as terças, quartas, sextas e domingos às 20h na Avenida das Hortênsias; O espetáculo teatral e musical Nativitaten, que ocorre nas quintas e sábados à noite no Serra Park; E o show de ilusionismo Illusion Show com Henry e Klaus, que acontece no Palácio dos Festivais nas tardes de quarta a domingo.

Todas as demais atrações são gratuitas. De quarta a domingo, a Rua Coberta, na avenida Borges de Medeiros, é palco de shows musicais a partir das 19h. Também no centro da cidade, a Praça das Etnias conta com a Vila de Natal, um cenário decorado e montado especialmente para a temporada. O local funciona das 9h às 21h todos os dias, e conta com apresentações artísticas às 16h e com a Casa do Papai Noel, que fica aberta entre 14h e 18h para receber o público.

