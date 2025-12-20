Cultura e Lazer

Recorde mundial
Notícia

Natal Luz de Gramado é reconhecido como festival natalino mais longo do mundo pelo Guinness World Records

A temporada especial na cidade tem 88 dias de duração com programação todos os dias; reconhecimento mundial vem no ano em que o evento celebra 40 anos

Gabriel Costa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS