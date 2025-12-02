Museu dos Capuchinhos, em Caxias do Sul, celebra 25 anos com exposição que revisita sua história e legado

Ler resumo

Mostra retrata os 25 anos de história do Museu dos Capuchinhos. Ulisses Castro / Agencia RBS

Uma imersão na trajetória e no legado de 25 anos do Museu dos Capuchinhos (MusCap) é a proposta da exposição comemorativa MusCap 25 anos. A mostra, aberta ao público, marca simbolicamente um percurso de duas décadas e meia dedicado à preservação, à pesquisa e à difusão da memória capuchinha e regional. Para isso, foram selecionados itens de exposições que ocorreram durante os 25 anos de atividades no espaço.

A exposição abre ao público neste sábado (6), às 19h, e ficará aberta para visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 17h, até abril de 2026.

— O museu faz em torno de duas a três exposições por ano. No começo de 2000 era outra realidade. Eram exposições que demoravam mais, tinha outro ponto de vista sobre a educação patrimonial. Nós pensamos que o melhor meio para que as pessoas pudessem conhecer o museu, a missão e o que ele resguarda, fosse fazer uma retrospectiva das exposições que ocorreram em 25 anos — explica o curador do espaço, Christian de Lima.

A exposição apresenta, em mais de 40 peças, uma retrospectiva das principais mostras realizadas desde o ano 2000, quando o museu abriu as portas oficialmente ao público. Por meio de pinturas, esculturas, artefatos históricos e peças que integram o acervo, o visitante é convidado a revisitar narrativas que atravessam a história do museu, da Ordem dos Freis Capuchinhos e das próprias ações culturais desenvolvidas ao longo de 25 anos. Além do acervo próprio, a exposição contará também com telas de exposições que passaram pelo espaço.

Curador Christian de Lima e um dos itens que estará exposto: um globo terrestre produzido pelos seminaristas no início do século 20. Ulisses Castro / Agencia RBS

O visitante poderá conferir peças como um livro em segunda edição de A Origem das Espécies, de Charles Darwin, fotografias do século 18 de São Francisco de Paula, globos terrestres produzidos pelos seminaristas no século 20, máquinas de escrever e capelinhas.

— A gente entende que uma exposição talvez seja o ponto máximo do que o museu se propõe a fazer em ideia de patrimônio e educação patrimonial. Todos os objetos que foram expostos ao longo desses últimos anos passaram por uma narrativa, uma proposta, para chegarem ali. É uma imersão na história do museu — resume o curador.

Desde a primeira mostra, inaugurada no ano 2000, o museu busca consolidar um percurso expositivo diverso, abordando temas como religiosidade franciscana, iconografia de São Francisco e Santa Clara, presépios e Natividade, livros raros, pesquisa autoral de imagens e altares da região, além de parcerias internacionais e ações voltadas à história local, à música e ao trabalho social.

