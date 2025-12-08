Cultura e Lazer

Estímulo ao consumo local
Notícia

Mercado de Arte tem sua última edição do ano neste domingo, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias

Visitantes poderão adquirir fotografias, gravuras, pinturas, esculturas, colagens e lambe-lambes, entre outras variedades dentro das artes visuais

Pioneiro

