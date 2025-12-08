Mercado de Arte tem sua última edição do ano neste domingo, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias

Evento ocorre das 15h30min às 19h30min, com entrada gratuuita UAV / Divulgação

A última edição do ano do Mercado de Arte ocorre neste domingo, das 15h30min às 19h30min, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul. Com entrada gratuita, a feira reúne obras de diferentes técnicas e linguagens produzidas por artistas visuais da cidade, da Serra e da região metropolitana, como fotografias, gravuras, pinturas, esculturas, colagens e lambe-lambes, entre outras.

Nesta edição, participam os artistas Alex Pessôa, Diogo Borba, Gesiel Oliveira, Íkaro, Larissa Pasqualotto Scopel, Luana Bacana, Marciah Casal, Maff, Marias Lavrandeiras, Marina Procházka, Sabrina Dani, Sergio Rodrigues, Tesla Studio, Vibiana Cornutti de Lucena e Victor Hugo Porto.