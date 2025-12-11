Major RD se apresenta no aniversário do Museu da Cultura Hip Hop RS; da Serra as atrações são Bernardo Vent Arte e o grupo Gauchóques

Major RD é uma das atrações do evento comemorativo. LMTH / Divulgação

Para comemorar o aniversário do Museu da Cultura Hip Hop RS, neste sábado (13), a partir das 14h, haverá um evento festivo com atrações como, Major RD, Drik Barbosa, Cristal, Kamau, Branco RP3 e DJ Mosquito.

O aniversário do Museu do Hip Hip RS conta ainda com atrações selecionadas por meio do Edital Vem Pro Museu, financiado pela Lei Rouanet e patrocínio da Petrobras. São elas: os MCs do grupo Poetas Vivos; os DJs: DJ Benhur e DJ Kindjay. O evento contará com os caxienses, o grupo de breaking Gauchóques, e o grafiteiro Bernardinho Vent Art.

A celebração terá ainda Batalha de Tag (graffiti) com apresentação do artista Reis e Batalha de Breaking, sob o comando de Ramonstra e Will Footworksquad. Os vencedores de cada modalidade ganham o prêmio de R$1000. As inscrições serão feitas no dia do evento, a partir das 14h, por ordem de chegada, sendo oito vagas para tag e outras oito vagas para breaking.

Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos no Sympla. Para validação da entrada é necessário doar um quilo de alimento não perecível.

Visita no Museu da Cultura Hip Hop RS

O Museu (Rua Parque dos Nativos, 545, na Vila Ipiranga, em Porto Alegre) fica aberto para a visitação de terça-feira à sábado, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Neste período, é possível optar por visitas agendadas ou livres.

As visitas agendadas acontecem duas vezes ao dia, às 9h e às 14h, sendo destinadas a grupos de até 50 pessoas. Para marcar uma visita basta acessar o formulário de agendamento, disponível neste link. Toda visita agendada é guiada por mediadores que conduzem o grupo com explicações sobre as mostras em cartaz.