Maestro João Carlos Martins fará concerto de encerramento do 12º Gramado in Concert

Maestro é um dos mais renomados e também um dos nomes mais populares ligados à música erudita no Brasil e no mundo Fundação Bachiana / Divulgação

O maestro João Carlos Martins foi anunciado como uma das atrações do 12º Gramado In Concert, que irá ocorrer entre os dias 30 de janeiro e 7 de fevereiro. Reconhecido internacionalmente por sua trajetória na música clássica, o regente brasileiro se apresenta no dia 7 de fevereiro. A venda de ingressos foi aberta nesta segunda-feira, com valores entre R$ 150 e R$ 280.

Antes consagrado como um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach ao piano, com estreia no Carnegie Hall, João Carlos Martins se reinventou como maestro após enfrentar uma série de lesões que o afastaram do instrumento. Desde 2003, construiu uma carreira sólida à frente de orquestras, sendo atualmente o principal regente da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP.

A presença do maestro se soma a outros destaques já anunciados, como a colaboração inédita entre a Orquestra Sinfônica de Gramado e o sambista Diogo Nogueira, marcada para 31 de janeiro.