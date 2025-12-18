Cultura e Lazer

Teatro e espiritualidade
Notícia

Jovens de Ana Rech, em Caxias do Sul, celebram Natal com fé, arte e união comunitária

Encenação natalina reuniu cerca de 300 pessoas e destacou o papel do grupo Ne Perdantur na formação juvenil e espiritual 

Camila de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS