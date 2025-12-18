Jovens de Ana Rech, em Caxias do Sul, celebram Natal com fé, arte e união comunitária

Sob a magia do Natal, em Caxias do Sul, a comunidade de Ana Rech viveu, nos últimos dias, um momento de fé, emoção e união comunitária. A encenação natalina e a procissão luminosa, na última segunda-feira (15), apresentada pelo grupo de jovens Ne Perdantur, da Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio, reafirmou o verdadeiro sentido do Natal: o nascimento do Menino Jesus.

Realizada no Teatro Murialdo, a apresentação integrou música, teatro e espiritualidade, reunindo cerca de 300 pessoas entre a missa e a tradicional procissão luminosa. A proposta foi além do espetáculo, já que valorizou a música e os dons dos integrantes do grupo.

O grupo de jovens Ne Perdantur — expressão em latim inspirada em São Leonardo Murialdo, que significa “para que nenhum se perca” —atua fortemente na formação integral de adolescentes e jovens, promovendo o crescimento espiritual, social e afetivo. A iniciativa é marcada pelo protagonismo juvenil e pela evangelização feita por jovens para jovens.

Atualmente, o grupo conta com uma média de 25 a 30 jovens por encontro, com idades entre 13 e 22 anos. A maioria têm entre 15 e 18 anos. Para participar, é necessário ter no mínimo 12 anos completos. Os encontros ocorrem no segundo e no quarto domingo de cada mês.

As reuniões do Ne Perdantur são estruturados a partir de três pilares fundamentais para a formação integral dos jovens. A formação espiritual ocorre por meio de orações e reflexões bíblicas, presentes em todos os encontros. Já a afetiva e social, é trabalhada de duas formas: por meio de encontros temáticos, que abordam questões sociais e emocionais, como solidariedade, convivência em sociedade, autoconhecimento, equilíbrio emocional e saúde mental; e por meio de dinâmicas e reflexões.

Além disso, são realizados dois retiros por ano, com duração de três dias, nos quais os jovens permanecem sem o uso de celular, vivenciando momentos intensos de espiritualidade e reflexão. O retiro trabalha especialmente a identidade pessoal, tendo como tema central “Quem é você?”.

Leia Mais Brilha Caxias entra na reta final com atrações gratuitas espalhadas pela cidade

Para o atual pároco da igreja matriz, Padre Dirceu Rigo, a presença ativa dos jovens é sinal de uma paróquia viva.

— Os jovens dentro de uma paróquia, são aqueles que incentivam, animam toda a paróquia para ter um espírito de alegria, sempre reanimado e feliz. — afirma.

Já o vigário paroquial e diretor do Colégio Murialdo, padre Antônio de Castro Lima, destaca que o grupo concretiza o sonho de São Leonardo Murialdo de cuidar para que nenhum jovem se perca, oferecendo um espaço de acolhida, amizade e fé.

— Lugar de rezar, brincar, aprender e evangelizar. Espaço de fortalecimento de vínculos fraternos e crescimento pessoal, humano e cristão — cita.

Além da dimensão espiritual, o grupo mantém um núcleo de teatro que atua de forma voluntária em datas litúrgicas e eventos comunitários, como a Via-Sacra e, agora, o Natal. O teatro é visto como um meio de evangelização por meio da arte.

Leia Mais Brilha Caxias abre votação popular neste sábado para escolher destaques da decoração natalina

A realização da encenação contou com o apoio de parceiros locais, como o Brilha Caxias, a Associação Amigos de Ana Rech (Samar) e a própria paróquia, reforçando a força do trabalho conjunto entre Igreja e comunidade.

Mais do que uma celebração natalina, o evento evidenciou o impacto positivo do Ne Perdantur em Ana Rech: um grupo que acolhe, forma, evangeliza e mostra que o Natal também se constrói com juventude, fé e compromisso comunitário.

Como participar?

Para os interessados em fazer parte do Ne Perdantur, é necessário entrar em contato pelas redes sociais do grupo ou diretamente na secretaria paroquial, localizada na Avenida Rio Branco, 1.673, em Ana Rech.

Confira como foi a encenação e procissão luminosa