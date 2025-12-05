Inscrições para a Colônia de Férias da UCS em 2026 estão abertas

Ler resumo

As atividades da Colônia de Férias da UCS ocorrem na Vila Poliesportiva e seu entorno. Bruno Zulian / Divulgação

A Universidade de Caxias do Sul (UCS), promove mais uma edição da Côlonia de Férias que está com incrições abertas para a temporada de 2026. Crianças de seis a 12 anos podem participar das atividades lúdicas, recreativas e esportivas nos meses de janeiro e fevereiro.

São disponibilizadas ao todo 105 vagas para cada período: de 26 a 30 de janeiro e de 2 a 6 de fevereiro. As inscrições devem ser feitas por pais/responsáveis presencialmente na Secretaria da Vila Poliesportiva (Ginásio 2), no Campus Sede. A ficha de inscrição pode ser preenchida antecipadamente e está disponível no site da Universidade.

As atividades da Colônia de Férias da UCS ocorrem na Vila Poliesportiva e seu entorno. A programação contempla brincadeiras ao ar livre e em piscina coberta, interação com a natureza, desafios e circuitos.