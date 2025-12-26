Ingressos esgotados e programação gratuita: confira a agenda do Natal Luz de Gramado neste final de semana

Natal Luz segue até dia 18 de janeiro Cleiton Thiele / SerraPress

O festival natalino mais longo do mundo, o Natal Luz, em Gramado, segue com programação nos próximos dias — e o movimento deve ser constante e intenso: O Grande Desfile de Natal, por exemplo, uma das principais atrações do evento, está com ingressos esgotados nesta sexta-feira (26). A programação segue até o dia 18 de janeiro.

Leia Mais Natal Luz de Gramado é reconhecido como festival natalino mais longo do mundo pelo Guinness World Records

Com estimativa de movimentar cerca de R$ 200 milhões na economia local, o Natal Luz tem três grandes eventos pagos: O Grande Desfile de Natal, todas as terças, quartas, sextas e domingos às 20h na Avenida das Hortênsias; O espetáculo teatral e musical Nativitaten, que ocorre nas quintas e sábados à noite no Serra Park; E o show de ilusionismo Illusion Show com Henry e Klaus, que acontece no Palácio dos Festivais nas tardes de quarta a domingo.

Todas as demais atrações são gratuitas. De quarta a domingo, a Rua Coberta, na avenida Borges de Medeiros, é palco de shows musicais a partir das 19h. Também no centro da cidade, a Praça das Etnias conta com a Vila de Natal, um cenário decorado e montado especialmente para a temporada. O local funciona das 9h às 21h todos os dias, e conta com apresentações artísticas às 16h e com a Casa do Papai Noel, que fica aberta entre 14h e 18h para receber o público.

Confira a programação deste final de semana: