Gramado espera receber mais de 30 mil pessoas no Show da Virada do 40º Natal Luz

40º Natal Luz segue até o dia 18 de janeiro, em Gramado Cleiton Thiele / Divulgação

O Show da Virada, que integra a programação do 40º Natal Luz de Gramado, deve reunir mais de 30 mil pessoas na noite desta quarta-feira (31), de acordo com a estimativa da Gramadotur.

A programação começa às 20h com o Grande Desfile de Natal, na Avenida das Hortênsias. Às 22h30min, o cantor Hally e Banda Show da Virada se apresentam no palco da Rua Coberta, aquecendo o público para a chegada do novo ano. A contagem regressiva será conduzida pelo locutor oficial do Natal Luz, Daniel Santos.

À meia-noite, um espetáculo pirotécnico de oito minutos irá marcar a chegada de 2026. A queima de fogos ocorre em um terreno ao lado da Igreja do Relógio e poderá ser acompanhada em diversos pontos do Centro, como a Avenida das Hortênsias e o entorno da Igreja São Pedro. Após os fogos, os simuladores de neve da Avenida das Hortênsias serão acionados, reforçando o clima natalino da celebração.

Para garantir a segurança e a organização do evento, a Gramadotur promoveu, na tarde de segunda-feira (29), uma reunião com representantes da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Fiscalização, além da Brigada Militar e da Polícia Civil, quando foram definidas as estratégias operacionais para a noite de Réveillon.