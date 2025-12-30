Flores Blues Jazz Festival anuncia três atrações internacionais para sua edição de 2026

O Flores Blues Jazz Festival anunciou três atrações internacionais para a edição de 2026, marcada para os dias 6, 7 e 8 de fevereiro, no Parque da Vindima Eloy Kunz, em Flores da Cunha. Subirão ao palco as cantoras Keeshea Pratt, direto do Mississippi (EUA); JJ Thames, nascida em Detroit (EUA), e a polonesa Kasia Miernik, de Szczecin.
Com o tema Look At Her, o festival chega à terceira edição valorizando as mulheres na história e na cena contemporânea do blues e do jazz. A programação completa, com a confirmação das bandas regionais, nacionais, apresentações de dança e demais atrações, será divulgada em janeiro.
O festival é uma realização da APAC - Associação dos Produtores de Arte e Cultura de Flores da Cunha e conta financiamento via Lei Rouanet e Lei de Incentivo à Cultura (LIC/RS), com patrocínio da Prefeitura de Flores da Cunha e Vinhos Mioranza.
Os ingressos já estão à venda pelo site oficial.