Flores Blues Jazz Festival anuncia três atrações internacionais para sua edição de 2026

Com temática dedicada às mulheres, evento está marcado para os dias 6, 7 e 8 de fevereiro, no Parque da Vindima, em Flores da Cunha

