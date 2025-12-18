Fim de ano: veja os horários de funcionamento dos espaços públicos culturais de Caxias

Está em cartaz na Galeria Gerd Bornheim, na Casa da Cultura, a mostra "Corpo Objeto". Até sábado (20) é possível visitar a exposição, depois, só na reabertura, a partir do dia 5 de janeiro. Ulisses Castro / Agencia RBS

A Prefeitura de Caxias do Sul terá pontos facultativos nas semanas do Natal e do Ano-Novo. Por isso, alguns serviços administrativos e não essenciais estarão indisponíveis ao público entre os dias 24 e 28 de dezembro e de 31 de dezembro a 4 de janeiro.

A Secretaria Municipal da Cultura, por exemplo, terá expediente interno no período de 22 de dezembro a 4 de janeiro, com retomada do atendimento ao público no dia 5 de janeiro.

No Centro de Cultura Ordovás, que fecha ao público neste domingo (21), retomando suas atividades no dia 5 de janeiro, ainda é possível ver duas exposições: Calidez, do artista visual João Genaro (Galeria de Artes) e a mostra dos trabalhos selecionados no XVIII Salão de Artes e 11º Prêmio Koralle (Sala de Exposições). A visitação das duas exposições segue até 25 de janeiro.

No espaço mais tradicional das artes visuais em Caxias, a Galeria Gerd Bornheim, na Casa da Cultura, está em cartaz a mostra Corpo Objeto. Até sábado (20) é possível visitar a exposição, depois só na reabertura, a partir do dia 5 de janeiro. A mostra segue até 14 de janeiro.

Quem costuma retirar livros na Biblioteca Municipal deve devolver os exemplares até sexta-feira (19), porque o acesso ao público só será retomado a partir do dia 5 de janeiro.

Leia Mais 120 anos de Erico Verissimo: veja cinco livros para entender a obra do escritor gaúcho

Programe-se

Veja a seguir os horários de funcionamento de cada um dos espaços públicos de cultura, em Caxias: