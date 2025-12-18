Fim de ano: veja os horários de funcionamento dos espaços públicos culturais de Caxias

A Prefeitura de Caxias do Sul terá pontos facultativos nas semanas do Natal e do Ano-Novo. Por isso, alguns serviços administrativos e não essenciais estarão indisponíveis ao público entre os dias 24 e 28 de dezembro e de 31 de dezembro a 4 de janeiro.
A Secretaria Municipal da Cultura, por exemplo, terá expediente interno no período de 22 de dezembro a 4 de janeiro, com retomada do atendimento ao público no dia 5 de janeiro.
No Centro de Cultura Ordovás, que fecha ao público neste domingo (21), retomando suas atividades no dia 5 de janeiro, ainda é possível ver duas exposições: Calidez, do artista visual João Genaro (Galeria de Artes) e a mostra dos trabalhos selecionados no XVIII Salão de Artes e 11º Prêmio Koralle (Sala de Exposições). A visitação das duas exposições segue até 25 de janeiro.
No espaço mais tradicional das artes visuais em Caxias, a Galeria Gerd Bornheim, na Casa da Cultura, está em cartaz a mostra Corpo Objeto. Até sábado (20) é possível visitar a exposição, depois só na reabertura, a partir do dia 5 de janeiro. A mostra segue até 14 de janeiro.
Quem costuma retirar livros na Biblioteca Municipal deve devolver os exemplares até sexta-feira (19), porque o acesso ao público só será retomado a partir do dia 5 de janeiro.
Programe-se
Veja a seguir os horários de funcionamento de cada um dos espaços públicos de cultura, em Caxias:
- Estação Férrea (Administrativo SMC, Diretoria de Fomento, Gabinete): Fechada nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nos dias 22, 23, 29 e 30/12. Retorno em 05/01/2026.
- Museus Municipais: Museu Municipal Maria Clary Frigeri Horn: Fechado nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nos dias 22, 23, 29 e 30/12. Retorno em 05/01/2026.
- Museu de Ambiência Casa de Pedra: Fechado nos dias de ponto facultativo e aberto nos dias 21, 23, 27,28 e 30/12.
- Museu da Festa da Uva e Museu da Uva e do Vinho Primo Slomp: Fechado nos dias de ponto facultativo e aberto nos dias 23 e 27/12.
- Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami: Fechado nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nos dias 22, 23, 29 e 30/12. Retorno em 05/01/2026.
- Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural - DIPPAHC: Fechado nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nos dias 22,23,29 e 30/12. Retorno em 05/01/2026.
- Praça CEU - Cidade Nova: Administrativo e Biblioteca: Fechados nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nos dias 22, 23, 29 e 30/12. Retorno em 05/01/2026. Praça aberta diariamente das 6h às 22h.
- Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho (Sala de Cinema Ulysses Geremia, Sala de Exposições/Galeria de Artes, Acervo Municipal de Artes Plásticas, Unidades da SMC e Zarabatana Café): Fechado nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nos dias 22, 23, 29 e 30/12. Fechado em 03 e 04/01. Retorno em 05/01/2026.
- Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima: Administrativo: Fechado nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nos dias 22, 23, 29 e 30/12. Retorno em 05/01/2026;
- Teatro Municipal Pedro Parenti: Fechado nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nos dias 22,23,29 e 30/12. Retorno em 05/01/2026;
- Biblioteca Municipal Dr. Demétrio Niederauer: Fechada nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nos dias 20, 22, 23, 29 e 30/12. Retorno em 05/01/2026;
- Galeria Municipal Gerd Bornheim: Fechada nos dias de ponto facultativo e expediente interno (sem atendimento ao público) nos dias 22, 23, 29 e 30/12. Retorno em 05/01/2026;
- Biblioteca Parque dos Macaquinhos: Fechada nos dias de ponto facultativo. Fechada nos dias 20, 27/12 e 03/01. Retorno em 08/01/2026.