Festival de Cinema Francês retoma programação nesta terça-feira, em Caxias do Sul

Cena de "13 Dias, 13 Noites" Divulgação / Divulgação

A segunda semana do 16º Festival de Cinema Francês segue movimentando a Sala de Cinema Ulysses Geremia, em Caxias, com uma seleção que combina lançamentos premiados, cinebiografias e produções exibidas nos grandes festivais internacionais. Nesta terça-feira, o público poderá conferir "Jovens Mães", novo drama dos irmãos Dardenne, vencedor de Melhor Roteiro e do Prêmio Ecumênico em Cannes 2025. A sessão das 17h30min antecede "Fanon", cinebiografia sobre o psiquiatra e pensador Frantz Fanon, exibida às 19h30min.

Na quarta (3), o festival apresenta duas produções marcadas pela tensão política e pelo drama humano. Às 17h30min, será exibido "13 Dias, 13 Noites", ambientado em Cabul durante a retomada do Talibã. Já às 19h30min será a vez de "La Pampa", que aborda os conflitos internos e familiares de dois adolescentes atravessados por um segredo devastador.

A quinta-feira traz a comédia dramática "Uma Jornada de Bicicleta", às 17h30min. À noite, às 19h30min, François Ozon apresenta sua versão de "O Estrangeiro", clássico de Camus ambientado na Argélia dos anos 1930, explorando a apatia de Meursault diante de um crime que transforma sua vida.

Entre sexta e domingo, o festival segue com uma mescla de inéditos e reprises. Destaque para "O Apego" (sexta, 17h30min), drama sobre vínculos inesperados; "O Segredo da Chef", filme de abertura de Cannes 2025 (sábado, 17h30min); e as reapresentações de títulos já exibidos, como "Mercato _ Os Donos da Bola", "Era Uma Vez Minha Mãe", "Voz de Aluguel" e "13 Dias, 13 Noites", que fecham a programação.

Os ingressos para cada sessão custam R$ 20 e R$ 10 (meia entrada). O festival segue até o próximo dia 10.