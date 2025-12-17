Festas natalinas movimentam bares e clubes na Serra gaúcha

As atrações são variadas e prometem atender a todos os estilos. Prostock-studio / stock.adobe.com

Na Serra gaúcha, a noite de Natal promete ser mais do que luzes e celebrações tradicionais. Bares e casas noturnas das cidades de Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Gramado preparam festas especiais para quem quer entrar no clima natalino ao som de DJs e programação que avança madrugada adentro. As atrações são variadas e prometem atender a todos os estilos, seja quem busca curtir uma balada ou mesmo quem prefere uma noite temática com jantar especial.

Bento Gonçalves

Donatello Gastro Lounge

A véspera de Natal será marcada com uma festa que contará com uma atração nacional: o DJ Ariel B. A celebração que inicia às 23h também conta com os DJ Marcos Boni e Edu Bianchi. O término do evento está previsto para às 5h. Ingressos a R$20 (+taxas), o feminino, e R$40 (+taxas), o masculino; e podem ser adquiridos neste link. O Donatello Gastro Lounge fica localizado na Rua Herny Hugo Dreher, 273, bairro Planalto, em Bento Gonçalves.

Caxias do Sul

Level Cult

Com início às 23h, o Natal do Casaraum contará com 14 DJs em duas pistas, distribuição de prêmios, Open de Copão, além de decoração temática. Na pista, DJs Renxn, Hickmann, Fran, Giu, Kivasilo, Luan, Carol, Estrela, Ezy, Pedrinho, Saulo, Vexx, Sifuentes e Gui Schid. A festa se estenderá até as 6h.

Os ingressos de primeiro lote já estão esgotados. No segundo lote, R$80; no terceiro, R$100. Os bilhetes podem ser adquiridos neste link. A Level Cult está localizada na Rua Cel. Flores, 789, no bairro São Pelegrino.

Zero 54

O Natal do Zero54, que terá início à meia-noite, contará com open bar, café da manhã e duas pistas (Shelter + Zero54). Para agitar a noite natalina, que seguirá até as 7h, são ofertado dois tipos de open bar:

Open Bar Zero54

Contém: vodka Orloff, whisky Firebird, whisky Passport, gin Rock’s, Underberg, espumante, rum Bacardi, Aperol, chopp La Birra, energético, suco, água e refrigerante, além de café da manhã. Ingressos a R$70 (feminino) e R$100 (masculino).

Open Bar Premium – Shelter + Zero54

Contém: vodka Absolut, whisky Jack Daniel’s, whisky Jack Daniel’s Fire, cerveja, rum Captain Morgan, Jägermeister, tequila mexicana, Licor 43, Aperol, espumante, refrigerante, suco, energético e água, além de café da manhã com pizza do Shelter. Ingressos a R$180 (feminino) e R$220 (masculino).

Os bilhetes podem ser adquiridos na plataforma Eventiza. O Zero54 fica localizado na Rua Doutor Augusto Pestana, no bairro São Pelegrino.

Doca

O Natal do Doca, com o início às 23h, contará com open bar a noite toda, que terá vodka Smirnoff, whisky de Canela, gin Hocks + misturas, além de café da manhã, com open food de comida, que terá doces, salgados e sucos, das 5h às 6h.

No comando das pistas (Garden e principal) haverá os DJs Pedrão, Heron, Merkant e Pacheco. Ingressos promocionais a R$50 (+taxas), o feminino; e R$70 (+taxas), o masculino. Já os bilhetes promocionais + VIP estão no valor de R$70 (+taxas), o feminino; e R$90 (+taxas), o masculino, e podem ser adquiridos neste link. O Doca fica localizado na Rua Cel. Flores, 765, no bairro São Pelegrino.

Reffugio

O Natal no Reffugio será comemorado com muita música eletrônica na Vibetronic. A festa terá início às 23h e término marcado para às 4h. Quem agitará a noite serão os DJs Odra, Chico Algo e NK Ultra. Ingressos a R$15 (+taxas) à venda pelo Sympla. O Reffugio fica localizado na Rua Mal. Floriano, 1083, no bairro São Pelegrino.

Café De La Musique

Para curtir a noite natalina, o Café De La Musique preparou uma festa de Natal com programação especial na noite do dia 24. A festa também marca o encerramento do calendário do ano e contará com as performances dos DJs Kampff, Lacet, ROZA e Nidão. Os ingressos custam R$25 (feminino) e R$40 (masculino), para pista. O Café De La Musique fica localizado Rua Doutor Augusto Pestana, 55, no bairro São Pelegrino.

Nox Versus

A partir das 23h, a Nox Versus realizará uma festa de Natal, intitulada "HO HO HOOOPEN". Quem agitará a noite, serão os DJs: Fábio, que tocará Pop/Funk; Naomi Lu, com Summer Eletrohits; Beta, com Funk; e o Rodrigo Dias, com Electro. Os ingressos para pista custam R$30 (antecipado) e R$40 (na hora); já os bilhetes para o Camarote Open Bar, que será no mezanino da festa, contará com Vodka, Gin, Whisky, Cerveja e Aperol. Os ingressos custam R$100 (antecipado-promo), R$110 (antecipado) e R$130 (na hora); e podem ser adquiridos no site Zig.Tickets.

Blue Tree Towers

O Blue Tree Towers Caxias do Sul realizará uma ceia natalina no dia 24, das 19h às 22h30min, reunindo gastronomia e programação festiva. A experiência, assinada pelo chef Rodrigo Gutterres, trará uma estação de cozinha show, onde os pratos serão finalizados ao vivo, acompanhada de um buffet completo de saladas, guarnições, massas e sobremesas.

Para completar a celebração, o hotel oferece uma tarifa especial de R$410 (+taxas) para hospedagem para duas pessoas e uma criança de até 6 anos cortesia no mesmo apartamento dos pais na noite de Natal. Além disso, o pacote conta também com um espumante regional moscatel ou brut, conforme a escolha do hóspede. A noite também contará com música ao vivo, em formato voz e violão, além da tradicional visita do Papai Noel. Todo o ambiente será decorado e climatizado para a celebração.

As reservas devem ser feitas mediante pagamento antecipado via PIX ou depósito bancário. O valor para o jantar, que é aberto ao público, é de R$ 500 para casal, R$ 270 para individual, R$ 100 para crianças de 6 a 10 anos, com isenção para crianças de até 5 anos.

Gramado

Hard Rock Cafe

Em Gramado, além das tradicionais atrações natalinas promovidas pela prefeitura, o público pode curtir a noite no Hard Rock Cafe (Rua Wilma Dinnebier, no bairro Belverede), que contará com um menu exclusivo e com o show da banda Los Kalas, cover de Bee Gees e ABBA.

O jantar contará com pratos como: Burrata Delight, Salmão Orange Groove, Ribeye Wine Symphony, e para sobremesa, Sweet Symphony Tempura. Também haverá opção de menu kids. As bebidas (água com e sem gás; refrigerante; 1 garrafa de espumante á cada 2 adultos) são inclusas. Ingressos a partir de R$540, podem ser reservados no site do Hard Rock Cafe.

