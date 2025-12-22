Festas de Ano-Novo agitam Serra e Litoral Norte com atrações especiais

As festas de virada do ano prometem se arrastar ao longo da madrugada. Valerii Apetroaiei / stock.adobe.com

Da Serra ao Litoral Norte, a virada do ano promete noites longas, pistas cheias e muita celebração. Para receber 2026 em clima de festa, bares e espaços de eventos de cidades como Caxias do Sul, Canela, Gramado e Torres prepararam programações especiais, com open bar, shows e experiências que vão da música eletrônica às ceias temáticas. Confira a seguir as opções:

Caxias do Sul

Level Cult

Para celebrar o início de 2026, a Level Cult realizará uma festa de Ano-Novo, com direito a open bar e café da manhã. O evento, que seguirá até as 8h, contará com duas pistas e DJs no pátio com setlists de Armanet, Kenrry, Estrela, Ezy, Giu Muniz, Jamille, Jotha, Kivasilo, Naomi Lu, Pedrinho, Renxn, Saulo e Gui Schid.

Os ingressos do primeiro lote já estão esgotados. Estão disponíveis bilhetes do segundo lote, no valor de R$100 (+taxas); do terceiro lote, no valor de R$120 (+taxas); e do quarto lote, no valor de R$140 (+taxas), que podem ser adquiridos no site zig.tickets. A Level Cult fica localizada na Rua Coronel Flores, 789, no bairro São Pelegrino.

Canela

Réveillon Áurea

Com início às 23h, a Festa de Réveillon Áurea contará com ambientes decorados na temática gold e open bar de duas horas com chopp, água e gin tônica. Para agitar a noite, o repertório musical será embalado por ritmos como pop, funk, eletrônico, sertanejo, pagode e hits da virada. Os DJs Appaja, Kima e Jarlysson comandam o line-up. A festa seguirá até as 5h.

Ingressos a R$115 (+taxas), o feminino; e R$140 (+taxas), o masculino; e podem ser adquiridos no Sympla. O evento será na Casa do Campo, localizado na Estrada do Rancho Jane, 1553, em Canela.

Gramado

Réveillon Éveillon Bal Masqué

Para celebrar a chegada de 2026 em Gramado uma das opções é a festa Réveillon Bal Masqué, uma ceia temática pensada para proporcionar momentos inesquecíveis. O evento contará com opções gastronômicas e bebidas variadas em open bar, com e sem álcool. No ingresso está incluso: uma máscara em couro veneziana para usar e levar como souvenir; festa temática com recepção de Pierrots e Colombinas; show com banda ao vivo e repertório musical eclético; show de Mini Escola de Samba; queima de fogos à meia noite e estacionamento privativo.

Bilhetes a partir de R$1.100 (+taxas) e podem ser adquiridos no Sympla. O evento será no Centro de Eventos do Parque Tomasini, no bairro Carazal.

Torres

Garden Bar

O Garden Bar, em Torres, realizará a 11ª edição da Virada Garden. O evento, que iniciará às 23h, contará com open bar premium de vodka, whisky, gin, cerveja, água e refrigerante. A festa seguirá até às 6h.

Ingressos a R$80 (+taxas), o feminino, e R$130 (+taxas), o masculino. Os bilhetes podem ser adquiridos no site Eventiza. A festa fica localizada na Rua Egídio Michaelsen, na Praia Grande.

