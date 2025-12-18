Cultura e Lazer

Solidariedade 
Notícia

Evento solidário busca arrecadar fundos para reconstrução da casa de líder comunitária em Caxias do Sul

O "Burrito Solidário" ocorre neste sábado (20), a partir das 15h, no bairro Panazzolo, com o intuito de ajudar a assistente social Mirna Rosmaride, do bairro Villalobos, que teve a casa incendiada neste ano

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS