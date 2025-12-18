Evento solidário busca arrecadar fundos para reconstrução da casa de líder comunitária em Caxias do Sul

A ação anual do Burrito Solidário, promovido pelo restaurante mexicano Burritos Fantásticos, de Caxias do Sul, ocorre neste sábado (20), a partir das 15h, no bairro Panazzolo, com o intuito de arrecadar recursos e doações à assistente social Mirna Rosmaride, do bairro Villalobos, que teve a casa incendiada neste ano.
Mirna é conhecida por realizar diversos trabalhos voluntários na localidade. Em setembro desse ano, o fogo destruiu todo o andar superior da casa, mas ela segue atendendo as mais de 80 crianças do bairro e arredores no andar inferior.
De acordo com o chefe proprietário do restaurante, Gregory Debaco, em 2024 o evento também foi realizado para auxiliar o trabalho feito por Mirna. Na época, foram vendidos 105 burritos solidários, arrecadando um total de R$ 1.050, além de 120 kg de alimentos não perecíveis e outros itens.
Nesse ano, com o acontecido, a ideia surgiu para que Mirna consiga reconstruir a casa e continuar com seu trabalho.
— A gente conhece o trabalho da Mirna desde 2024, sabemos que o que ela faz é extremamente sério e importante. Ela atua em bairros com histórico de vulnerabilidade social e é independente, por isso decidimos ajudá-la — destacou Gregory.
No evento, serão oferecidos 230 burritos vegetarianos por R$ 10, além de drinks no valor de R$ 20 e chopp com preços promocionais. Todo o dinheiro arrecadado será entregue a Mirna.
Também haverá flash tattoo e apresentações da banda caxiense Grogue e da banda G.O.A.T de Porto Alegre. A entrada é franca, mas serão aceitas doações de materiais escolares, alimentos não perecíveis, brinquedos e itens de higiene pessoal.
Serviço
- O quê: Burrito Solidário 2025
- Onde: A partir das 15h, no restaurante Burritos Fantásticos, localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1.711, Panazzolo.
- Entrada franca, mas são aceitas doações de materiais escolares, alimentos não perecíveis, brinquedos e itens de higiene pessoal.