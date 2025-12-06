Estudo realizado pela Fundação Marcopolo revela que apenas 20% dos jovens caxienses participam da vida cultural da cidade

Ler resumo

Camila Pedroso da Silva e José Arthur Portela afirmam cultivar o hábito da leitura, além de frequentar eventos culturais no centro da cidade. Ulisses Castro / Agencia RBS

— Eu acho que poderiam ter mais eventos culturais em Caxias, porque, às vezes, as pessoas não têm acesso para ir num evento, porque é muito caro. Então, quanto mais, melhor. Assim as pessoas vão começar a ir e vão se divertir.

Essa é a constatação do caxiense José Arthur Portela, 13 anos. Ele representa um grupo de 20% dos adolescentes ouvidos pela Fundação Marcopolo, em Caxias do Sul, que declaram ter uma vida cultural saudável. Ou seja, que frequentam cinemas, CTGs e consomem música, por exemplo, em atividades presenciais.

A estudo foi realizado neste ano ouvindo 1.044 jovens nascidos entre 1995 e 2010 e que vivem em Caxias. Os dados revelam que 44% dos jovens caxienses entrevistados não leem, enquanto que 36% leem um livro por ano. Apenas 20% respondeu ler mais de cinco livros anualmente.

Os hábitos culturais dos jovens caxienses também apresentam dados que acendem um alerta: 56% deles afirmam viver em escassez de cultura. O que significa que participam apenas de uma ou duas atividades durante o mês — seja ler um livro, assistir a um filme ou ir a um show, enquanto que 25% disseram não ter vida cultural e apenas 20% afirmaram ter uma vida cultural mais assídua.

Parte do grupo que costuma frequentar eventos culturais, José Arthur, morador do bairro Cidade Nova, considera que eventos que representam a identidade da cidade, como a Festa da Uva, são boas opções de programas culturais para frequentar em Caxias. Além de ir à Festa, ele também costuma ler, em casa, e diz que gosta de ir ao cinema com os amigos.

— A minha família não tem uma condição tão boa. Às vezes, preferimos não ir para, quando precisar de algo mais importante, a gente vai ter aquele dinheiro guardado. Mas, normalmente saímos de casa, porque gostamos de guardar memórias em família — conta o adolescente.

Barreira financeira afasta jovens de atividades culturais

O estudo da Fundação Marcopolo revela que apenas 20% dos jovens declararam participar de atividades culturais com mais assiduidade. Uma das explicações desse baixo percentual pode ser depurado a partir de uma pesquisa realizada pela Fundação Itaú, entrevistando habitantes de todos os Estados do Brasil. Entre diversos apontamentos, um deles chama mais a atenção: a barreira financeira é uma das principais razões que afastam os brasileiros de atividades culturais presenciais no país.

A 6ª edição da pesquisa Hábitos Culturais, realizada pelo Observatório Fundação Itaú com apoio técnico do Datafolha, revelou que o custo que mais afeta o acesso é o preço dos ingressos, de acordo com 22% dos entrevistados, seguido pela despesa com transporte, apontada por 19%.

Para a adolescente caxiense Camila Pedroso da Silva, 14 anos, moradora do bairro Kayser, a barreira financeira é um dos motivos que impede a ela e seus amigos de manterem hábitos culturais mais frequentes. Contudo, ela também considera que a falta de informação é um ponto importante a ser considerado.

— Às vezes, as pessoas não vão porque não têm condições e, às vezes, porque não conhecem. Então, se tivesse mais divulgação e mais eventos gratuitos, mais pessoas poderiam ficar sabendo e ir. Ia ser muito legal. E a gente também teria mais eventos para aproveitar com os nossos amigos. Porque, normalmente, quando saímos, podemos escolher ir no cinema, mas ficar no shopping é caro — diz Camila.

No caso dos dois jovens caxienses, que moram em bairros das zonas Sul e Oeste, mais distantes da área central, um simples deslocamento de ônibus de casa até um evento cultural no Centro pode levar cerca de uma hora.

— Caxias está se tornando uma cidade com mais atrações turísticas. Porque antes era uma cidade mais para o comércio. Agora, está se tornando uma cidade mais bonita, com mais pontos turísticos. Eu também gosto de ir, por exemplo, nos shows gratuitos, como agora, que teve o show de Natal (com a Família Lima) —conta Camila.

Para ela, no entanto, faltam opções culturais no bairro onde mora. Camila afirma que ela e os amigos, que moram no mesmo bairro, gostam de frequentar atividades culturais. Mas caso tivessem mais atrações perto de casa, facilitaria o acesso deles.

— Se tivesse um evento ou coisas um pouquinho mais próximas, que não tivessem um custo tão alto, a gente poderia ir. Porque todo mundo mora meio perto. E nossos pais não teriam tanto medo de deixar a gente sair, como se fosse vir para o Centro, que é mais perigoso. Então, se tivessem mais eventos assim, no bairro, a gente poderia sair mais com os nossos amigos. Seria interessante pra gente não ficar só dentro de casa no final de semana, quando nossos pais não podem levar a gente — analisa.

Show gratuito da Família Lima na inauguração da programação de Natal de Caxias do Sul é um bom exemplo de atividade cultural acessível, diz Camila Pedroso da Silva, de 14 anos, moradora do bairro Kayser. Porthus Junior / Agencia RBS

"Falta esse engajamento de entenderem que a cidade é feita para eles"

A exemplo do que ocorre em Medellín, na Colômbia, inspiração para os projetos da Fundação Marcopolo, a ideia desse estudo é identificar o que pode ser melhorado em Caxias para torná-la melhor para quem vive aqui.

— Desde a primeira vez que a gente chegou em Medellín, ficamos chocados, porque é uma cidade onde as pessoas são leitoras ativas e têm hábitos culturais. Para entender os nossos jovens daqui, a gente perguntou para eles como fizeram (em Medellín). E foi por pesquisa. Então, nasceu a nossa. Os números foram surpreendentes. Tanto para coisas boas, como para coisas assustadoras — analisa o gerente da Fundação Marcopolo, Luciano Balen.

A cidade é para nós. Mas eles, muitas vezes, não sabem que podem. DAIANE LUZA Especialista de Cultura e Educação da Fundação Marcopolo

Apesar desse estudo não elencar os motivos pelos quais os jovens frequentam ou deixam de frequentar eventos culturais, Balen afirma que o Rio Grande do Sul é privilegiado por ter a cultura tradicionalista presente em quase todas as classes sociais, o que pode favorecer o acesso e a manutenção dos hábitos culturais.

— Nós sabemos que o Rio Grande do Sul é um Estado privilegiado por conta da tradição gaúcha, que é muito forte, inclusive, nas faixas D e E. Eu acho que há mais oportunidades para as classes A e B, mas não necessariamente estão aproveitando. O meu entendimento pessoal é que existe um preconceito, também, com o que é considerado cultura. Tem gente que não considera, por exemplo, o funk uma cultura — pontua Balen.

– Talvez as classes D e E não saibam que elas podem ter essas oportunidades. Porque a gente veio de um período de pandemia, no entendimento que a gente tem, conversando com os jovens, em que eles pararam tudo e ficaram trancados em casa com o celular. Eles não sabem o que é o mundo aqui fora. Falta esse engajamento de entenderem que, sim, a cidade é feita para eles. A cidade é para todos nós. Mas eles muitas vezes não sabem. Falta incentivo para que eles conheçam os equipamentos públicos que podem usufruir — analisa Daiane Luza, especialista de Cultura e Educação da Fundação Marcopolo.

Conforme o estudo da Fundação Marcopolo, cerca de 20% dos jovens caxienses leem mais de cinco livros por ano. Neimar De Cesero / Agencia RBS

De olho nos dados

Veja a seguir o diagnóstico de um estudo realizado pela Fundação Marcopolo que nesse ano ouviu 1.044 jovens nascidos entre 1995 e 2010 e que vivem em Caxias do Sul:

Livros e leitura:

44% dos jovens não leem livros

36% lê pouco (de um a cinco livros no ano)

20% têm o hábito da leitura (mais de cinco livros no ano)

Vida Cultural:

25% não têm vida cultural

56% vive em escassez de cultura (uma a duas atividades culturais por mês — seja ler um livro, assistir a um filme ou frequentar um evento)

20% têm vida cultural saudável (mais do que cinco atividades culturais por mês)

Hábitos esportivos e de lazer:

36% não têm o hábito do esporte

42% não têm o hábito de frequentar praças e parques

Menos de 10% têm o hábito de frequentar praças e parques

E a seguir, veja alguns dos pontos mais importantes da pesquisa Hábitos Culturais da Fundação Itaú: