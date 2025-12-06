Cultura e Lazer

Desafio social
Notícia

Estudo realizado pela Fundação Marcopolo revela que apenas 20% dos jovens caxienses participam da vida cultural da cidade

Ao mesmo tempo, 56% afirmam que frequentam apenas uma ou duas atividades durante o mês — seja ler um livro, assistir a um filme ou ir a um show

Gabriela Alves

