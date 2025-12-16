Espetáculo The Beatles no Acordeon terá apresentação gratuita em Bento Gonçalves, nesta sexta

Em sua última semana, o Natal Bento, de Bento Gonçalves, recebe nesta sexta-feira (19) o espetáculo The Beatles no Acordeon. A apresentação será na Via del Vino, a partir das 19h30min, com acesso gratuito.
No palco, Diego Dias (acordeon), Cassiano Farina (contrabaixo), Diogo Farina (violão) e Robledo Rock (bateria) irão apresentar arranjos criativos para clássicos do Fab Four, com destaque para a interação entre os instrumentos e a valorização das melodias executadas pelo acordeon _ características do projeto que já roda o Brasil há mais de uma década.
No sábado, será a vez da Via del Vino receber o show Badin, Novas Histórias, com o humorista Badin, O Colono, também a partir das 19h30min.